Формула индексации пенсий — почему не все почувствуют повышение в марте

Пенсионерка получает деньги. Фото: УНИАН

С 1 марта в Украине стартует ежегодная индексация пенсий. Хотя "на бумаге" повышение касается всех граждан пожилого возраста, которые получают выплаты через Пенсионный фонд Украины, некоторые пенсионеры могут не почувствовать изменений.

О том, как проходит индексация пенсий в Украине и почему не все граждане почувствуют повышение, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

По данным Министерство социальной политики Украины, в 2026 году выплаты должны вырасти примерно на 12,1%.

"С 1 марта нами будет проведена индексация на 12,1%. Это на 4% больше, чем индекс инфляции зафиксирован за предыдущий год. И эта индексация касается полностью всех пенсионеров, которые получают пенсии непосредственно из Пенсионного фонда", — сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Формально это означает повышение для большинства пенсионеров, но на практике часть людей может не заметить изменений в своих доходах.

Причина — в механизме начисления. Пенсионный фонд Украины применяет индексацию только к базовому размеру пенсии, который рассчитывается по формуле (страховой стаж, уровень зарплаты и средняя зарплата по стране). При этом доплаты, которые люди получают до минимального уровня, не индексируются.

"Стоит помнить, что повышается только расчетный размер пенсионной выплаты, без учета любых возможных надбавок (за стаж, возраст или других)", — напомнили в ПФУ.

Кто не почувствует индексацию пенсий

Если пенсионер получает 2 595 грн, это не всегда означает, что вся сумма является его "чистой" пенсией. Часто базовая часть может составлять лишь 2 000 грн, а остальное — это доплата от государства.

После индексации на 12,1% основная пенсия вырастет примерно до 2 242 грн. Однако это все еще меньше минимально гарантированного уровня в 2 595 грн. В результате государство просто уменьшит доплату — и общая сумма выплаты останется без изменений.

Таким образом, перерасчет состоится, но реальный доход человека не увеличится. Повышение фактически "съедается" сокращением доплаты.

В то же время правительство обычно устанавливает минимальное гарантированное повышение — ориентировочно от 100 грн. Если это правило будет действовать и в этом году, даже пенсионеры с минимальными выплатами смогут получить небольшое, но реальное увеличение.

Таким образом, индексация пенсий остается важным социальным инструментом. Но ее эффект зависит от структуры конкретной пенсии: если большую часть выплаты составляют доплаты, общая сумма может не измениться.

