Деньги при выходе на пенсию — кто может получить единовременную выплату и какой ее размер в 2026 году

Некоторые украинцы после выхода на пенсию могут рассчитывать на значительную единовременную помощь. Речь идет о сумме, равной десяти месячным пенсиям, но такая возможность доступна не всем.

О том, кто может получить значительную финансовую поддержку при выходе на пенсию в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто может получить выплату в 2026 году

Право на единовременное пособие имеют граждане, которые:

ранее не получали ни одного вида пенсии;

занимали должности, дающие право на пенсию за выслугу лет;

на момент выхода на пенсию работали в государственных или коммунальных учреждениях;

имеют необходимый страховой стаж — не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Чаще всего такая выплата предусмотрена для:

работников образования;

медиков и социальных работников;

артистов театров и концертных учреждений;

спортсменов высокого уровня (членов национальных сборных).

Перечень соответствующих должностей утвержден постановлением правительства от 04.11.1993 № 909 "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".

Как начисляют средства

Сумма помощи определяется на основе ежемесячной пенсии, которую назначают человеку. То есть, если человек всю жизнь работал учителем или врачом в государственном учреждении, имеет нужный стаж и впервые оформляет пенсию — он может получить дополнительно сумму, равную десяти своим ежемесячным пенсиям.

Например, если человеку назначили пенсию в размере 5 тыс. грн, он получит 50 тыс. грн единовременного пособия. Выплата осуществляется сразу и в полном объеме. Деньги не облагаются налогом и финансируются из государственного бюджета.

