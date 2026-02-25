Дополнительные деньги к пенсии — кто и какую доплату получит в марте 2026 года

Женщина преклонного возраста достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В марте 2026 года граждане пожилого возраста могут получать не только основную пенсию, но и дополнительные надбавки. Их размер зависит от возраста, доходов и жизненных обстоятельств человека.

О том, кто из пенсионеров имеет право на доплаты и каким будет их размер в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Куму автоматически повысят выплаты в марте 2026 года

В марте 2026 года части пенсионеров повысят выплаты автоматически — обращаться в учреждения не нужно. Речь идет о тех, кому исполняется 70 лет и более лет. По данным Пенсионного фонда Украины, для них предусмотрены такие доплаты:

70-74 года — 300 грн;

75-79 лет — 456 грн;

от 80 лет — 570 грн ежемесячно.

Однако есть важное условие — общая пенсия вместе с надбавками не должна превышать 10 340,35 грн. Также при переходе в другую возрастную категорию доплата не добавляется, а заменяется большей.

Доплаты за содержание детей для пенсионеров

Согласно 3 пункту постановления Кабмина "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан", в 2026 году неработающие пенсионеры, которые содержат детей или внуков до 18 лет, будут получать дополнительную помощь. Размер выплаты — 150 грн на каждого ребенка.

Она начисляется, если ребенок находится на содержании пенсионера и не получает других соцвыплат.

Помощь на уход для людей 80+

Согласно 5 статье закона "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", отдельную поддержку предусмотрено для пенсионеров в возрасте от 80 лет, которые:

проживают сами;

нуждаются в постоянном уходе;

не имеют трудоспособных родственников;

имеют медицинское заключение о необходимости в уходе.

Размер такой помощи составит 1 038 грн в месяц (40% прожиточного минимума).

Кто еще имеет право на доплаты к пенсии

Дополнительные выплаты предусмотрены и для отдельных категорий граждан:

участников боевых действий;

членов семей погибших военных;

людей с инвалидностью вследствие войны;

пострадавших во время Революции Достоинства.

Размер надбавки — 648 грн ежемесячно (25% прожиточного минимума). Чтобы получить эти выплаты, нужно обратиться в Пенсионный фонд и подать документы, подтверждающие соответствующий статус.

Ранее мы писали, что некоторые пенсионеры в Украине могут получить большую разовую выплату — в размере десяти пенсий. Но такая помощь доступна не каждому.

Также мы рассказывали, что каждый год в марте проводят индексацию пенсий для миллионов людей, которые получают выплаты через Пенсионный фонд. Однако для тех, кто все еще работает, действуют другие условия.