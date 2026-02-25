Видео
Больше денег для пенсионеров — какие доплаты можно получить в марте

Дата публикации 25 февраля 2026 05:45
Дополнительные деньги к пенсии — кто и какую доплату получит в марте 2026 года
Женщина преклонного возраста достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В марте 2026 года граждане пожилого возраста могут получать не только основную пенсию, но и дополнительные надбавки. Их размер зависит от возраста, доходов и жизненных обстоятельств человека.

О том, кто из пенсионеров имеет право на доплаты и каким будет их размер в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Куму автоматически повысят выплаты в марте 2026 года

В марте 2026 года части пенсионеров повысят выплаты автоматически — обращаться в учреждения не нужно. Речь идет о тех, кому исполняется 70 лет и более лет. По данным Пенсионного фонда Украины, для них предусмотрены такие доплаты:

  • 70-74 года — 300 грн;
  • 75-79 лет — 456 грн;
  • от 80 лет — 570 грн ежемесячно.

Однако есть важное условие — общая пенсия вместе с надбавками не должна превышать 10 340,35 грн. Также при переходе в другую возрастную категорию доплата не добавляется, а заменяется большей.

Доплаты за содержание детей для пенсионеров

Согласно 3 пункту постановления Кабмина "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан", в 2026 году неработающие пенсионеры, которые содержат детей или внуков до 18 лет, будут получать дополнительную помощь. Размер выплаты — 150 грн на каждого ребенка.

Она начисляется, если ребенок находится на содержании пенсионера и не получает других соцвыплат.

Помощь на уход для людей 80+

Согласно 5 статье закона "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", отдельную поддержку предусмотрено для пенсионеров в возрасте от 80 лет, которые:

  • проживают сами;
  • нуждаются в постоянном уходе;
  • не имеют трудоспособных родственников;
  • имеют медицинское заключение о необходимости в уходе.

Размер такой помощи составит 1 038 грн в месяц (40% прожиточного минимума).

Кто еще имеет право на доплаты к пенсии

Дополнительные выплаты предусмотрены и для отдельных категорий граждан:

  • участников боевых действий;
  • членов семей погибших военных;
  • людей с инвалидностью вследствие войны;
  • пострадавших во время Революции Достоинства.

Размер надбавки — 648 грн ежемесячно (25% прожиточного минимума). Чтобы получить эти выплаты, нужно обратиться в Пенсионный фонд и подать документы, подтверждающие соответствующий статус.

Ранее мы писали, что некоторые пенсионеры в Украине могут получить большую разовую выплату — в размере десяти пенсий. Но такая помощь доступна не каждому.

Также мы рассказывали, что каждый год в марте проводят индексацию пенсий для миллионов людей, которые получают выплаты через Пенсионный фонд. Однако для тех, кто все еще работает, действуют другие условия.

выплаты пенсии пенсионеры Пенсионный Фонд надбавки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
