Индексация пенсий в 2026 году — кому придется ждать перерасчет на месяц дольше

Мартовская индексация пенсий традиционно охватывает миллионы украинцев, которые получают выплаты через Пенсионный фонд. Однако для тех, кто продолжает работать, действуют другие правила.

О том, имеют ли право на индексацию пенсий работающие граждане пожилого возраста и когда ждать повышения выплат в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как происходит индексация пенсий у работающих граждан

Несмотря на распространенное мнение, что повышение пенсий происходит для всех одновременно в марте, для работающих пенсионеров процесс имеет свои особенности. Автоматический перерасчет возможен только тогда, когда в государственном реестре есть полная и актуальная информация о страховом стаже и заработной плате.

В случае работающих граждан эти данные обновляются с задержкой, поскольку работодатели подают отчетность не сразу. Соответственно, информация о доходах за предыдущий год попадает в систему позже. Это не является ограничением права на индексацию — речь идет лишь о технических особенностях обработки данных.

Когда именно растут выплаты у работающих пенсионеров

После того как все необходимые данные поступают в реестр, становится возможным правильный перерасчет пенсий. Именно поэтому повышение для работающих пенсионеров происходит не в марте, а в апреле.

Таким образом, задержка не означает потерю средств — все причитающиеся суммы люди получают в полном объеме после обновления информации.

Если пенсионер прекращает работать, его новый статус автоматически учитывается после обновления данных в реестре. Это влияет на дальнейший перерасчет и может ускорить получение повышенных выплат.

Специалисты советуют регулярно проверять свои данные в электронном кабинете Пенсионного фонда. Особое внимание стоит обращать на информацию о страховом стаже и дату увольнения.

В случае обнаружения ошибок или неточностей необходимо обратиться к работодателю для уточнения данных или подать заявление в сервисный центр фонда или ЦПАУ. Это поможет избежать задержек с перерасчетом пенсий.

