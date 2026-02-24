Видео
Главная Экономика Индексация пенсий 2026 — когда вырастут выплаты для работающих граждан

Индексация пенсий 2026 — когда вырастут выплаты для работающих граждан

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 06:25
Индексация пенсий в 2026 году — кому придется ждать перерасчет на месяц дольше
Пожилой мужчина в отделении ПФУ. Фото: УНИАН

Мартовская индексация пенсий традиционно охватывает миллионы украинцев, которые получают выплаты через Пенсионный фонд. Однако для тех, кто продолжает работать, действуют другие правила.

О том, имеют ли право на индексацию пенсий работающие граждане пожилого возраста и когда ждать повышения выплат в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Читайте также:

Как происходит индексация пенсий у работающих граждан

Несмотря на распространенное мнение, что повышение пенсий происходит для всех одновременно в марте, для работающих пенсионеров процесс имеет свои особенности. Автоматический перерасчет возможен только тогда, когда в государственном реестре есть полная и актуальная информация о страховом стаже и заработной плате.

В случае работающих граждан эти данные обновляются с задержкой, поскольку работодатели подают отчетность не сразу. Соответственно, информация о доходах за предыдущий год попадает в систему позже. Это не является ограничением права на индексацию — речь идет лишь о технических особенностях обработки данных.

Когда именно растут выплаты у работающих пенсионеров

После того как все необходимые данные поступают в реестр, становится возможным правильный перерасчет пенсий. Именно поэтому повышение для работающих пенсионеров происходит не в марте, а в апреле.

Таким образом, задержка не означает потерю средств — все причитающиеся суммы люди получают в полном объеме после обновления информации.

Если пенсионер прекращает работать, его новый статус автоматически учитывается после обновления данных в реестре. Это влияет на дальнейший перерасчет и может ускорить получение повышенных выплат.

Специалисты советуют регулярно проверять свои данные в электронном кабинете Пенсионного фонда. Особое внимание стоит обращать на информацию о страховом стаже и дату увольнения.

В случае обнаружения ошибок или неточностей необходимо обратиться к работодателю для уточнения данных или подать заявление в сервисный центр фонда или ЦПАУ. Это поможет избежать задержек с перерасчетом пенсий.

Ранее мы писали, что в 2026 году оплата коммунальных услуг остается ощутимым финансовым бременем для многих украинцев, особенно пожилых людей. Однако оплачивать счета нужно не всем пенсионерам.

Также мы рассказывали, что после выхода на пенсию отдельные граждане имеют право не только на ежемесячные выплаты, но и на большую единовременную помощь — в размере десяти пенсий. Но такая выплата предусмотрена не для всех.

выплаты пенсии пенсионеры индексация Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
