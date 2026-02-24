Індексація пенсій у 2026 році — кому доведеться чекати перерахунок на місяць довше

Чоловік похилого віку у відділенні ПФУ. Фото: УНІАН

Березнева індексація пенсій традиційно охоплює мільйони українців, які отримують виплати через Пенсійний фонд. Однак для тих, хто продовжує працювати, діють інші правила.

Про те, чи мають право на індексацію пенсій працюючі громадяни похилого віку та коли чекати на підвищення виплат у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як відбувається індексація пенсій у працюючих громадян

Попри поширену думку, що підвищення пенсій відбувається для всіх одночасно у березні, для працюючих пенсіонерів процес має свої особливості. Автоматичний перерахунок можливий лише тоді, коли в державному реєстрі є повна та актуальна інформація про страховий стаж і заробітну плату.

У випадку працюючих громадян ці дані оновлюються із затримкою, оскільки роботодавці подають звітність не одразу. Відповідно, інформація про доходи за попередній рік потрапляє до системи пізніше. Це не є обмеженням права на індексацію — йдеться лише про технічні особливості обробки даних.

Коли саме зростають виплати у працюючих пенсіонерів

Після того як усі необхідні дані надходять до реєстру, стає можливим правильний перерахунок пенсій. Саме тому підвищення для працюючих пенсіонерів відбувається не у березні, а в квітні.

Таким чином, затримка не означає втрату коштів — усі належні суми люди отримують у повному обсязі після оновлення інформації.

Якщо пенсіонер припиняє працювати, його новий статус автоматично враховується після оновлення даних у реєстрі. Це впливає на подальший перерахунок і може пришвидшити отримання підвищених виплат.

Фахівці радять регулярно перевіряти свої дані в електронному кабінеті Пенсійного фонду. Особливу увагу варто звертати на інформацію про страховий стаж і дату звільнення.

У разі виявлення помилок або неточностей необхідно звернутися до роботодавця для уточнення даних або подати заяву до сервісного центру фонду чи ЦНАП. Це допоможе уникнути затримок із перерахунком пенсій.

