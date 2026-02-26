В ЕС сократили поддержку украинцев — что стало с условиями предоставления выплат

Украинские беженцы почувствовали сокращение поддержки в ЕС. Фото: УНИАН

Во многих странах Европы наблюдается тенденция к сокращению денежной помощи украинским беженцам. В частности Польша ужесточила требования для назначения выплат, а Германия уменьшила суммы для новоприбывших граждан.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где в ЕС изменили условия поддержки украинцев.

Реклама

Читайте также:

Выплаты в Польше

По данным europa.eu, больше всего украинцев со временной защитой насчитывается в Германии (1 250 620 человек), Польше (969 240 человек), Чехии (393 055 человек), Испании (255 180 человек) и Румынии (201 865 человек).

В Польше уже пересмотрели условия предоставления денежной помощи, привязав выплаты сначала к обучению детей в школах, а затем — к официальному трудоустройству или предпринимательской деятельности. Для получения средств по программе "800+" (на каждого ребенка ежемесячно) нужно выполнить эти два обязательных требования.

Также в Польше планируют отменить положения Закона о предоставлении помощи гражданам Украины, точнее — перенести ключевые нормы в Закон о предоставлении защиты иностранцам. Это произойдет в марте 2026 года, после чего к украинцам будут применять стандартную систему временной защиты ЕС.

Помощь в Германии сократили

Ранее наши граждане могли получать помощь Bürgergeld наравне со всеми немцами. Им предоставляли выплаты размером до 563 евро/мес. на человека, а также доступ к бесплатному жилью, медицине, образованию. Однако в 2025 году ситуация изменилась: по данным BILD, в правительстве приняли решение о сокращении поддержки.

Теперь украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, могут рассчитывать на выплаты по системе искателей убежища. Это другая программа, предусматривающая меньшие суммы финансовой помощи: 196 евро на личные нужды и 245 евро на основные расходы. В целом получается 441 евро в месяц.

Сокращение поддержки в Чехии

С 1 июля 2025 года заработали новые условия финансового обеспечения украинских беженцев. Согласно информации Blesk.cz, сумма базовой помощи для взрослого составляет 4 860 крон (около 200 евро), для ребенка — 3 490 крон (143 евро).

Однако размер уменьшится для трудоспособного человека, который в течение 150 дней не нашел работу. Тогда поддержка сократится до прожиточного минимума — 3 130 крон (129 евро). Плюс с осени 2024-го срок бесплатного проживания уменьшился до трех месяцев.

Напомним, некоторые украинцы могут подать заявку на денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев. Поддержку получат домохозяйства, пострадавшие от войны, или переселенцы.

Также мы писали, что в марте 2026 года пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, получат возрастные надбавки размером 300-570 грн автоматически. Однако общая выплата не должна превышать 10 340,35 грн.