Новые ограничения для пенсионеров в Польше — что стоит учитывать с марта

Кошелек с польскими злотыми. Фото: Pexels

С 1 марта 2026 года в Польше начнут действовать новые ограничения на дополнительный заработок для людей, которые получают досрочную пенсию или выплаты по инвалидности. Новые правила позволяют зарабатывать больше, но превышение установленных пределов может привести к уменьшению пенсии или даже ее временной приостановке.

О том, кому могут уменьшить или приостановить выплату пенсии в Польше с марта 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

Реклама

Читайте также:

Как изменятся лимиты дохода для пенсионеров

По данным Główny Urząd Statystyczny, средняя зарплата в Польше в четвертом квартале 2025 года составляла 9 197 злотых. На основе этого определены новые пороги дохода:

если доход превышает 6 438,50 злотых брутто (70%) — пенсию уменьшат;

если превышает 11 957,20 злотых (130%) — выплаты временно прекратят.

Если заработок превышает нижнюю границу, но не достигает верхней, пенсию сокращают на сумму превышения, но максимум на 989,41 злотых.

Ограничения не касаются людей, достигших пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Они могут работать без ограничений и не терять выплаты.

Что изменится для граждан, которые получают минимальную пенсию в Польше

Отдельное правило действует для тех, кто получает минимальную пенсию (с марта 2026 года — 1 978,49 злотых брутто): в случае дополнительного заработка доплата до минимального уровня не начисляется.

Также лица, которых касаются эти ограничения, обязаны сообщать ZUS о начале работы и ожидаемом доходе. Кроме того, ежегодно до конца февраля нужно подавать справку о заработках за предыдущий год.

Ранее мы писали, что правительство Украины решило с 1 марта 2026 года повысить пенсии и страховые выплаты на 12,1%, что превышает инфляцию за 2025 год (8%).

Также мы рассказывали, что в Европе всё чаще сокращают финансовую помощь украинским беженцам. В Польше ужесточили условия получения выплат, а в Германии уменьшили помощь для тех, кто приехал после 1 апреля 2025 года.