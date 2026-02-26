Пенсионеров предупредили о масштабных изменениях — к чему готовиться в марте и что будет с выплатами

Пожилые люди за столом. Фото: Pexels

Правительство Украины приняло решение повысить пенсии и страховые выплаты с 1 марта 2026 года на 12,1%. Это больше, чем уровень инфляции за 2025 год, который составил 8%.

О том, кому и на сколько повысят пенсии в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

От чего зависит размер индексации пенсий

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин пояснил, что индексация — это важный инструмент, который помогает частично компенсировать рост цен.

"Это решение основывается на четкой формуле и обеспечивает прозрачный перерасчет выплат для миллионов граждан", — подчеркнул Улютин.

Коэффициент индексации формируется так:

50% зависит от инфляции за предыдущий год (8%);

еще 50% — от роста средней зарплаты за три года (16,1%).

В результате общий показатель составил 12,1%.

Кому и на сколько повысят выплаты с 1 марта

После перерасчета пенсии вырастут минимум на 100 гривен, а максимальная прибавка составит 2 595 гривен. Повышение коснется большинства пенсионеров, в частности:

военных пенсионеров;

лиц с особыми заслугами;

получателей обычных пенсий;

пострадавших от производственных травм;

людей с инвалидностью из-за аварии на ЧАЭС;

бывших работников органов местного самоуправления.

Отдельно повысят минимальные пенсии для таких категорий граждан:

для людей от 70 лет — с 3 613 грн до 4 050 грн;

для людей 80+ и неработающих от 65 лет с полным стажем — с 3 758 грн до 4 213 грн;

для граждан до 70 лет с полным стажем — с 3 323 грн до 3 725 грн (или с 3038 грн до 3406 грн при меньшем стаже).

Также пересмотрят выплаты для людей с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий.

Кому не проиндексируют пенсии с 1 марта

Автоматический перерасчет выплат работающим пенсионерам состоится не в марте, а с 1 апреля 2026 года. Кроме того, пенсии на уровне прожиточного минимума или максимальные выплаты индексировать не будут, поскольку их уже повысили с 1 января 2026 года.

Ранее мы писали, что граждане, которые не успеют пройти обязательную идентификацию до 1 марта, не потеряют право на индексацию. Когда выплаты возобновят, они получат все накопленные суммы вместе с индексацией.

Также мы рассказывали, что в марте 2026 года пожилые люди могут получить не только основную пенсию, но и дополнительные надбавки. Их размер зависят от возраста, доходов и жизненных обстоятельств пенсионера.