Индексация пенсий — повысят ли выплаты тем, кто не успеет пройти идентификацию до 1 марта

Пожилой мужчина в Пенсионном фонде. Фото: УНИАН

Граждане, у которых временно приостановили пенсионные выплаты из-за устаревших данных, не потеряют право на индексацию. После возобновления выплат они получат все накопленные суммы вместе с начисленной индексацией.

О том, стоит ли ожидать индексацию пенсий гражданам, которые не успеют пройти идентификацию до 1 марта 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на интервью министра социальной политики Дениса Улютина для РБК-Украина.

По его словам, с 1 марта пенсии в Украине вырастут на 12,1% — это на 4% больше, чем прошлогодняя инфляция. Повышение касается всех пенсионеров, которые получают выплаты через Пенсионный фонд.

"Поскольку сумма индексации выплачивается одновременно с пенсией, то после возобновления выплаты пенсии внутренне перемещенному лицу, оно получит все причитающиеся ему средства за весь период приостановления, включая начисленные суммы индексации", — пояснил Улютин.

Кому нужно пройти идентификацию и сколько на это есть времени

В 2025 году пенсионеры, которые находились на временно оккупированных территориях или выехали за границу, должны были пройти идентификацию и подать декларацию об отсутствии выплат от России — это касалось примерно одного миллиона человек.

Однако с 1 января пенсии и другие социальные выплаты временно приостановили более 300 тысячам украинцев. Из-за технических сбоев в Пенсионном фонде даже те, кто подал все документы, оставались без денег.

Правительство сначала настаивало, что все сделано правильно, но после обращений правозащитников выплаты возобновили. Из-за перебоев с электроэнергией и интернетом правительство продлило срок подачи деклараций до 1 апреля.

Тем, кто не успел подать документы вовремя, пенсии восстановили автоматически. В Министерстве социальной политики отмечают, что главная цель идентификации — чтобы средства получал именно тот, кому они принадлежат.

