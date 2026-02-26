Індексація пенсій — чи підвищать виплати тим, хто не встигне пройти ідентифікацію до 1 березня

Чоловік похилого віку у Пенсійному фонді. Фото: УНІАН

Громадяни, у яких тимчасово призупинили пенсійні виплати через застарілі дані, не втратять право на індексацію. Після відновлення виплат вони отримають всі накопичені суми разом із нарахованою індексацією.

Про те, чи варто очікувати на індексацію пенсій громадянам, які не встигнуть пройти ідентифікацію до 1 березня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю міністра соціальної політики Дениса Улютіна для РБК-Україна.

Чи проіндексують пенсії українців, які не встигнуть пройти ідентифікацію до 1 березня

За його словами, з 1 березня пенсії в Україні зростуть на 12,1% — це на 4% більше, ніж торішня інфляція. Підвищення стосується всіх пенсіонерів, які отримують виплати через Пенсійний фонд.

"Оскільки сума індексації виплачується одночасно з пенсією, то після поновлення виплати пенсії внутрішньо переміщеній особі, вона отримає всі належні їй кошти за весь період призупинення, включаючи нараховані суми індексації", — пояснив Улютін.

Кому потрібно пройти ідентифікацію та скільки на це є часу

У 2025 році пенсіонери, які перебували на тимчасово окупованих територіях або виїхали за кордон, повинні були пройти ідентифікацію та подати декларацію про відсутність виплат від Росії — це стосувалося приблизно одного мільйона людей.

Проте з 1 січня пенсії та інші соціальні виплати тимчасово призупинили понад 300 тисячам українців. Через технічні збої у Пенсійному фонді навіть ті, хто подав усі документи, залишалися без грошей.

Уряд спочатку наполягав, що все зроблено правильно, але після звернень правозахисників виплати відновили. Через перебої з електроенергією та інтернетом уряд продовжив термін подання декларацій до 1 квітня.

Тим, хто не встиг подати документи вчасно, пенсії відновили автоматично. У Міністерстві соціальної політики наголошують, що головна мета ідентифікації — щоб кошти отримував саме той, кому вони належать.

