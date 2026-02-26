Пенсіонерів попередили про зміни — до чого готуватись українцям у березні та що буде з виплатами

Пенсіонерів попередили про масштабні зміни — до чого готуватись у березні
Уряд України ухвалив рішення підвищити пенсії та страхові виплати з 1 березня 2026 року на 12,1%. Це більше, ніж рівень інфляції за 2025 рік, який становив 8%.
Про те, кому та на скільки підвищать пенсії у березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Від чого залежить розмір індексації пенсій
Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін пояснив, що індексація — це важливий інструмент, який допомагає частково компенсувати зростання цін.
"Це рішення ґрунтується на чіткій формулі та забезпечує прозорий перерахунок виплат для мільйонів громадян", — наголосив Улютін.
Коефіцієнт індексації формується так:
- 50% залежить від інфляції за попередній рік (8%);
- ще 50% — від зростання середньої зарплати за три роки (16,1%).
У результаті загальний показник склав 12,1%.
Кому та на скільки підвищать виплати з 1 березня
Після перерахунку пенсії зростуть щонайменше на 100 гривень, а максимальна надбавка складе 2 595 гривень. Підвищення торкнеться більшості пенсіонерів, зокрема:
- військових пенсіонерів;
- осіб із особливими заслугами;
- отримувачів звичайних пенсій;
- постраждалих від виробничих травм;
- людей з інвалідністю через аварію на ЧАЕС;
- колишніх працівників органів місцевого самоврядування.
Окремо підвищать мінімальні пенсії для таких категорій громадян:
- для людей від 70 років — з 3 613 грн до 4 050 грн;
- для людей 80+ та непрацюючих від 65 років із повним стажем — з 3 758 грн до 4 213 грн;
- для громадян до 70 років з повним стажем — з 3 323 грн до 3 725 грн (або з 3038 грн до 3406 грн при меншому стажі).
Також переглянуть виплати для людей з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.
Кому не проіндексують пенсії з 1 березня
Автоматичний перерахунок виплат працюючим пенсіонерам відбудеться не в березні, а з 1 квітня 2026 року. Окрім того, пенсії на рівні прожиткового мінімуму або максимальні виплати індексувати не будуть, оскільки їх уже підвищили з 1 січня 2026 року.
Раніше ми писали, що громадяни, які не встигнуть пройти обов'язкову ідентифікацію до 1 березня, не втратять право на індексацію. Коли виплати відновлять, вони отримають усі накопичені суми разом з індексацією.
Також ми розповідали, що у березні 2026 року люди похилого віку можуть отримати не тільки основну пенсію, а й додаткові надбавки. Їх розмір залежать від віку, доходів і життєвих обставин пенсіонера.
