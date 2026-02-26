Пенсіонерів попередили про зміни — до чого готуватись українцям у березні та що буде з виплатами

Люди похилого віку за столом. Фото: Pexels

Уряд України ухвалив рішення підвищити пенсії та страхові виплати з 1 березня 2026 року на 12,1%. Це більше, ніж рівень інфляції за 2025 рік, який становив 8%.

Про те, кому та на скільки підвищать пенсії у березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Від чого залежить розмір індексації пенсій

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін пояснив, що індексація — це важливий інструмент, який допомагає частково компенсувати зростання цін.

"Це рішення ґрунтується на чіткій формулі та забезпечує прозорий перерахунок виплат для мільйонів громадян", — наголосив Улютін.

Коефіцієнт індексації формується так:

50% залежить від інфляції за попередній рік (8%);

ще 50% — від зростання середньої зарплати за три роки (16,1%).

У результаті загальний показник склав 12,1%.

Кому та на скільки підвищать виплати з 1 березня

Після перерахунку пенсії зростуть щонайменше на 100 гривень, а максимальна надбавка складе 2 595 гривень. Підвищення торкнеться більшості пенсіонерів, зокрема:

військових пенсіонерів;

осіб із особливими заслугами;

отримувачів звичайних пенсій;

постраждалих від виробничих травм;

людей з інвалідністю через аварію на ЧАЕС;

колишніх працівників органів місцевого самоврядування.

Окремо підвищать мінімальні пенсії для таких категорій громадян:

для людей від 70 років — з 3 613 грн до 4 050 грн;

для людей 80+ та непрацюючих від 65 років із повним стажем — з 3 758 грн до 4 213 грн;

для громадян до 70 років з повним стажем — з 3 323 грн до 3 725 грн (або з 3038 грн до 3406 грн при меншому стажі).

Також переглянуть виплати для людей з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.

Кому не проіндексують пенсії з 1 березня

Автоматичний перерахунок виплат працюючим пенсіонерам відбудеться не в березні, а з 1 квітня 2026 року. Окрім того, пенсії на рівні прожиткового мінімуму або максимальні виплати індексувати не будуть, оскільки їх уже підвищили з 1 січня 2026 року.

Раніше ми писали, що громадяни, які не встигнуть пройти обов'язкову ідентифікацію до 1 березня, не втратять право на індексацію. Коли виплати відновлять, вони отримають усі накопичені суми разом з індексацією.

Також ми розповідали, що у березні 2026 року люди похилого віку можуть отримати не тільки основну пенсію, а й додаткові надбавки. Їх розмір залежать від віку, доходів і життєвих обставин пенсіонера.