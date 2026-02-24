Украинцев в Польше приравняют ко всем иностранцам — каких изменений ждать с 5 марта

Украинских беженцев ждут изменения в Польше с марта 2026 года. Фото: УНИАН

Для украинцев в Польше приготовили важные изменения — отмену специального закона, который регулирует правила пребывания наших граждан на территории соседней страны. Они вступят в силу 5 марта 2026 года, после чего начнется переход на единые условия, предусмотренные для всех иностранцев, независимо от паспорта.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для украинцев в Польше с марта 2026 года.

Что означает отмена спецзакона

Согласно информации на специализированном портале PAP, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон об отмене положений Закона о предоставлении помощи гражданам Украины. Этот документ действует с 2022 года и определяет условия/правила пребывания наших граждан со временной защитой.

При этом ключевые инструменты спецзакона не будут нивелированы, их просто перенесут в Закон о предоставлении защиты иностранцам. Иными словами, исчезнет отдельный правовой режим для украинских беженцев, поскольку, по мнению польского правительства, ситуация за четыре года войны более-менее стабилизировалась.

Какие изменения ждут украинцев в Польше

Отказ от "особого режима" не означает отмену помощи. Однако придется смириться с определенными изменениями, связанными с оформлением документов, обучением, получением социальных выплат и пр. По данным портала Visit Ukraine, украинцев в Польше ждут такие нововведения:

легальное пребывание сохранится до 4 марта 2027 года в соответствии с решением ЕС;

подать заявку на PESEL UKR обязательно нужно в течение 30 дней после въезда в Польшу, иначе временная защита прекратится;

доступ к социальным выплатам будет теснее связан с интеграцией (официальным трудоустройством, обучением детей в местных школах, уплатой налогов и т.д.);

неработающие лица будут иметь право на аналогичный уровень медицинской помощи, что и другие иностранцы без работы;

помощь, связанная с размещением и питанием, будет ограничена только особо уязвимыми группами населения.

В целом для украинцев сохранят право на трудоустройство, обучение, медицинское обслуживание и тому подобное. Изменится не доступ к услугам, а юридическая формулировка. С марта 2026 года наши граждане перейдут на стандартную систему временной защиты ЕС без определения исключительности их обстоятельств.

Что еще нужно знать украинцам

