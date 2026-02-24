Українців у Польщі прирівняють до всіх іноземців — що зміниться з 5 березня 2026

Українських біженців чекають зміни в Польщі з березня 2026 року. Фото: УНІАН

Для українців у Польщі приготували важливі зміни — скасування спеціального закону, який регулює правила перебування наших громадян на території сусідньої країни. Одразу після набрання чинності (з 5 березня 2026 року) почнеться поступовий перехід на умови, аналогічні для всіх іноземців, незалежно від паспорта.

Що означає скасування спецзакону

Згідно з інформацією на спеціалізованому порталі PAP, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про скасування положень Закону про надання допомоги громадянам України. Цей документ діє з 2022 року і визначає умови/правила перебування наших громадян із тимчасовим захистом.

Водночас ключові інструменти спецзакону не будуть нівельовані, їх просто перенесуть до Закону про надання захисту іноземцям. Іншими словами, зникне окремий правовий режим для українських біженців, оскільки, на думку польського уряду, ситуація за чотири роки війни більш-менш стабілізувалася.

Які зміни чекають українців у Польщі

Відмова від "особливого режиму" не означає скасування допомоги. Проте доведеться змиритися з певними змінами, пов’язаними з оформленням документів, навчанням, отриманням соціальних виплат тощо. За даними порталу Visit Ukraine, українців у Польщі чекають такі нововведення:

легальне перебування збережеться до 4 березня 2027 року відповідно до рішення ЄС;

подати заявку на PESEL UKR обов’язково потрібно протягом 30 днів після в'їзду до Польщі, інакше тимчасовий захист припиниться;

доступ до соціальних виплат буде тісніше пов'язаний з інтеграцією (офіційним працевлаштуванням, навчанням дітей у місцевих школах, сплатою податків тощо);

непрацюючі особи матимуть право на аналогічний рівень медичної допомоги, що й інші іноземці без роботи;

допомога, пов’язана з розміщенням і харчування, буде обмежена тільки особливо вразливими групами населення.

Загалом для українців збережуть право на працевлаштування, навчання, медичне обслуговування тощо. Зміниться не доступ до послуг, а юридичне формулювання. З березня 2026 року наші громадяни перейдуть на стандартну систему тимчасового захисту ЄС без окреслення винятковості їх обставин.

Що ще варто знати українцям

