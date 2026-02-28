Пересечение границы Польши — какие правила выезда будут действовать в марте

Пункт пропуска на границе, где проверяют граждан Украины. Фото: ГПСУ/Facebook

Для беспрепятственного выезда из Украины в Польшу нашим гражданам надо соблюсти все требования относительно документов, багажа и финансового обеспечения. Иначе пересечения государственной границы может не состояться.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие правила выезда в Польшу будут действовать в марте 2026 года.

Сколько денег надо иметь на границе

Одно из важных правил, о котором знают не все украинцы — иметь наличные. Пограничники могут требовать подтверждения платежеспособности иностранца, для этого нужно показать бумажные купюры в любой валюте.

На законодательном уровне даже существует минимальная сумма денежного обеспечения, судя по информации на правительственном портале Республики Польша:

300 злотых — для поездки длительностью до 4 дней;

75 злотых на каждый день — для поездки продолжительностью более 4 суток.

На всякий случай лучше запастись большей суммой, обязательно добавив к финансам средства на возвращение в Украину — от 200 злотых (или обратный билет, если путешествуете автобусом/поездом).

Декларирование валюты и металлов

Другое требование к украинцам связано с обязательным декларированием валютных ценностей и банковских металлов, если общая стоимость имущества превышает 10 000 евро в эквиваленте. Согласно данным Государственной таможенной службы, придется пройти "красным" коридором и предоставить документальное подтверждение происхождения денег.

Если же сумма валюты не больше 10 000 евро на человека, то можно обойтись без декларирования. Однако отметим: уклонение от требования грозит большим штрафом. Нарушителей обяжут заплатить 20% от размера превышения установленного лимита.

Документы на границе с Польшей

Чтобы пересечение границы прошло успешно, надо предоставить полный пакет документов. На сайте Генерального консульства Украины во Вроцлаве объяснили, что проезд осуществляется на основании:

биометрического загранпаспорта;

военно-учетных документов;

Шенгенской визы;

полиса страхования.

"Граждане Украины, которые въезжают в Польшу, каждый раз должны сообщать о цели своего путешествия в рамках пограничного контроля", — говорится на сайте ведомства.

Это значит, что дополнительно стоит запастись документами, подтверждающими цель поездки. Например, договором трудоустройства, студенческим билетом, справкой о зачислении на обучение, приглашеним погостить, заявкой на участие в конкурсе/соревнованиях.

В случае транзита через Польшу украинцы должны предъявить разрешение на въезд в другое государство, визу, вид на жительство и тому подобное.

Новая система въезда/выезда в ЕС

Если украинец давно не выезжал за границу (как минимум после октября 2025 года) и планирует это сделать в марте 2026-го, ему придется столкнуться с новой системой контроля — Entry/Exit System (EES). Она требует от граждан стран, не входящих в Европейский Союз, сдать отпечатки пальцев и фото лица.

Биометрические данные будут внесены в базу для ускоренной проверки личности во время последующих поездок. В частности уже отпала необходимость в проставлении штампов. Однако отказ сдать биометрию закончится плохо — иностранца дальше не пропустят.

Что запрещено вывозить в багаже

Украинцы нередко пытаются вывезти в Польшу продукты питания, не подозревая, что еду могут заставить утилизировать или выбросить прямо на границе. Сервисный портал для туристов Visit Ukraine предупредил о запрещенных съедобных товарах в багаже:

колбасные изделия;

мясо;

сало;

консервы на основе мяса;

молочные продукты (молоко, творог, йогурт, сметана, сливочное масло и т.д.).

Ограничение на ввоз продуктов действует по всей территории Евросоюза и Шенгенской зоны. Нередко туристов строго наказывают за нарушение установленных правил — накладывают штрафы от 50 до 1 000 евро. Также не исключается возможность запрета на дальнейший въезд.

Что еще нужно знать украинцам

