Пересечение границы Польши — какие правила выезда будут действовать в марте

Деньги, документы, багаж — как правильно пересечь границу Польши в марте
Для беспрепятственного выезда из Украины в Польшу нашим гражданам надо соблюсти все требования относительно документов, багажа и финансового обеспечения. Иначе пересечения государственной границы может не состояться.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие правила выезда в Польшу будут действовать в марте 2026 года.
Сколько денег надо иметь на границе
Одно из важных правил, о котором знают не все украинцы — иметь наличные. Пограничники могут требовать подтверждения платежеспособности иностранца, для этого нужно показать бумажные купюры в любой валюте.
На законодательном уровне даже существует минимальная сумма денежного обеспечения, судя по информации на правительственном портале Республики Польша:
- 300 злотых — для поездки длительностью до 4 дней;
- 75 злотых на каждый день — для поездки продолжительностью более 4 суток.
На всякий случай лучше запастись большей суммой, обязательно добавив к финансам средства на возвращение в Украину — от 200 злотых (или обратный билет, если путешествуете автобусом/поездом).
Декларирование валюты и металлов
Другое требование к украинцам связано с обязательным декларированием валютных ценностей и банковских металлов, если общая стоимость имущества превышает 10 000 евро в эквиваленте. Согласно данным Государственной таможенной службы, придется пройти "красным" коридором и предоставить документальное подтверждение происхождения денег.
Если же сумма валюты не больше 10 000 евро на человека, то можно обойтись без декларирования. Однако отметим: уклонение от требования грозит большим штрафом. Нарушителей обяжут заплатить 20% от размера превышения установленного лимита.
Документы на границе с Польшей
Чтобы пересечение границы прошло успешно, надо предоставить полный пакет документов. На сайте Генерального консульства Украины во Вроцлаве объяснили, что проезд осуществляется на основании:
- биометрического загранпаспорта;
- военно-учетных документов;
- Шенгенской визы;
- полиса страхования.
"Граждане Украины, которые въезжают в Польшу, каждый раз должны сообщать о цели своего путешествия в рамках пограничного контроля", — говорится на сайте ведомства.
Это значит, что дополнительно стоит запастись документами, подтверждающими цель поездки. Например, договором трудоустройства, студенческим билетом, справкой о зачислении на обучение, приглашеним погостить, заявкой на участие в конкурсе/соревнованиях.
В случае транзита через Польшу украинцы должны предъявить разрешение на въезд в другое государство, визу, вид на жительство и тому подобное.
Новая система въезда/выезда в ЕС
Если украинец давно не выезжал за границу (как минимум после октября 2025 года) и планирует это сделать в марте 2026-го, ему придется столкнуться с новой системой контроля — Entry/Exit System (EES). Она требует от граждан стран, не входящих в Европейский Союз, сдать отпечатки пальцев и фото лица.
Биометрические данные будут внесены в базу для ускоренной проверки личности во время последующих поездок. В частности уже отпала необходимость в проставлении штампов. Однако отказ сдать биометрию закончится плохо — иностранца дальше не пропустят.
Что запрещено вывозить в багаже
Украинцы нередко пытаются вывезти в Польшу продукты питания, не подозревая, что еду могут заставить утилизировать или выбросить прямо на границе. Сервисный портал для туристов Visit Ukraine предупредил о запрещенных съедобных товарах в багаже:
- колбасные изделия;
- мясо;
- сало;
- консервы на основе мяса;
- молочные продукты (молоко, творог, йогурт, сметана, сливочное масло и т.д.).
Ограничение на ввоз продуктов действует по всей территории Евросоюза и Шенгенской зоны. Нередко туристов строго наказывают за нарушение установленных правил — накладывают штрафы от 50 до 1 000 евро. Также не исключается возможность запрета на дальнейший въезд.
Что еще нужно знать украинцам
