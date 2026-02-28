Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Деньги, документы, багаж — как правильно пересечь границу Польши в марте

Деньги, документы, багаж — как правильно пересечь границу Польши в марте

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 19:15
Пересечение границы Польши — какие правила выезда будут действовать в марте
Пункт пропуска на границе, где проверяют граждан Украины. Фото: ГПСУ/Facebook

Для беспрепятственного выезда из Украины в Польшу нашим гражданам надо соблюсти все требования относительно документов, багажа и финансового обеспечения. Иначе пересечения государственной границы может не состояться.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие правила выезда в Польшу будут действовать в марте 2026 года.

Реклама
Читайте также:

Сколько денег надо иметь на границе

Одно из важных правил, о котором знают не все украинцы — иметь наличные. Пограничники могут требовать подтверждения платежеспособности иностранца, для этого нужно показать бумажные купюры в любой валюте.

На законодательном уровне даже существует минимальная сумма денежного обеспечения, судя по информации на правительственном портале Республики Польша:

  • 300 злотых — для поездки длительностью до 4 дней;
  • 75 злотых на каждый день — для поездки продолжительностью более 4 суток.

На всякий случай лучше запастись большей суммой, обязательно добавив к финансам средства на возвращение в Украину — от 200 злотых (или обратный билет, если путешествуете автобусом/поездом).

Декларирование валюты и металлов

Другое требование к украинцам связано с обязательным декларированием валютных ценностей и банковских металлов, если общая стоимость имущества превышает 10 000 евро в эквиваленте. Согласно данным Государственной таможенной службы, придется пройти "красным" коридором и предоставить документальное подтверждение происхождения денег.

Если же сумма валюты не больше 10 000 евро на человека, то можно обойтись без декларирования. Однако отметим: уклонение от требования грозит большим штрафом. Нарушителей обяжут заплатить 20% от размера превышения установленного лимита.

Документы на границе с Польшей

Чтобы пересечение границы прошло успешно, надо предоставить полный пакет документов. На сайте Генерального консульства Украины во Вроцлаве объяснили, что проезд осуществляется на основании:

  • биометрического загранпаспорта;
  • военно-учетных документов;
  • Шенгенской визы;
  • полиса страхования.

"Граждане Украины, которые въезжают в Польшу, каждый раз должны сообщать о цели своего путешествия в рамках пограничного контроля", — говорится на сайте ведомства.

Это значит, что дополнительно стоит запастись документами, подтверждающими цель поездки. Например, договором трудоустройства, студенческим билетом, справкой о зачислении на обучение, приглашеним погостить, заявкой на участие в конкурсе/соревнованиях.

В случае транзита через Польшу украинцы должны предъявить разрешение на въезд в другое государство, визу, вид на жительство и тому подобное.

Новая система въезда/выезда в ЕС

Если украинец давно не выезжал за границу (как минимум после октября 2025 года) и планирует это сделать в марте 2026-го, ему придется столкнуться с новой системой контроля — Entry/Exit System (EES). Она требует от граждан стран, не входящих в Европейский Союз, сдать отпечатки пальцев и фото лица.

Биометрические данные будут внесены в базу для ускоренной проверки личности во время последующих поездок. В частности уже отпала необходимость в проставлении штампов. Однако отказ сдать биометрию закончится плохо — иностранца дальше не пропустят.

Что запрещено вывозить в багаже

Украинцы нередко пытаются вывезти в Польшу продукты питания, не подозревая, что еду могут заставить утилизировать или выбросить прямо на границе. Сервисный портал для туристов Visit Ukraine предупредил о запрещенных съедобных товарах в багаже:

  • колбасные изделия;
  • мясо;
  • сало;
  • консервы на основе мяса;
  • молочные продукты (молоко, творог, йогурт, сметана, сливочное масло и т.д.).

Ограничение на ввоз продуктов действует по всей территории Евросоюза и Шенгенской зоны. Нередко туристов строго наказывают за нарушение установленных правил — накладывают штрафы от 50 до 1 000 евро. Также не исключается возможность запрета на дальнейший въезд.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 1 марта 2026 года в Польше введут новые лимиты дохода для получателей досрочных пенсий и выплат по инвалидности. За превышение финансовых пределов пенсию могут уменьшить.

Также мы писали, что Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Польшей о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego. Это должно усилить финансовое сотрудничество и поддержать восстановление экономики.

Польша граница правила украинцы в Польше выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации