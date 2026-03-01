Нові правила для українців в Польщі — до якої дати можна легально перебувати в країні

Люди з речами на вулиці. Фото: УНІАН

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав новий закон, який встановлює чіткі строки, протягом яких українські біженці можуть легально перебувати в країні. Після перехідного терміну, українцям потрібно буде адаптуватись до нових умов надання захисту та правового статусу.

Скільки часу Українці можуть легально перебувати в Польщі

Закон скасовує спеціальний устав для тимчасового захисту українців під час війни й поступово переводить їх на нові правила. Основні права та допомога для біженців тепер будуть інтегровані в загальний закон про захист іноземців.

Перехідний період триватиме з 5 березня 2026 по 4 березня 2027 року. Протягом цього часу українці можуть легально перебувати в Польщі та користуватися частиною соціальних виплат і пільг. Після того їм доведеться адаптуватися до нового правового статусу.

Скільки грошей потрібно мати українцям для в'їзду в Польщу

Не всі українці знають, що на кордоні може знадобитися наявність готівки. Прикордонники можуть перевіряти фінансову спроможність, тому радять мати паперові гроші будь-якої валюти. Мінімальні суми, які вказані на офіційному порталі уряду Польщі такі:

300 злотих — для поїздки до 4 днів;

75 злотих за кожен день — якщо поїздка триває більше ніж 4 днів.

Для безпеки радять мати трохи більше грошей, а також кошти на повернення в Україну — мінімум 200 злотих або зворотний квиток, якщо подорожуєте автобусом чи поїздом.

Якщо у вас є валютні цінності або банківські метали на суму понад 10 000 євро, їх потрібно задекларувати на "червоному" коридорі та показати документи, що підтверджують походження грошей.

Якщо сума менша за 10 000 євро, декларувати не обов’язково. Порушення правил загрожує штрафом — 20% від перевищення ліміту.

Раніше ми писали, що з лютого 2026 року в Польщі працівникам, які працюють вночі, будуть платити більше. Це пов’язано з підвищенням мінімальної зарплати та правилами Трудового кодексу.

Також ми розповідали, що допомога українським біженцям в Європі зменшується. У Польщі посилили умови отримання соціальних виплат, а в Німеччині суми для тих, хто приїхав після 1 квітня 2025 року, стали меншими.