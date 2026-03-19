Обов’язки та правила для українців із картою CUKR в Польщі: перелік

Окуляри на українському паспорті.

У Польщі майже завершили розробку нового онлайн-сервісу MOS. Через нього іноземці зможуть подавати заявки на дозвіл на проживання. Українці, зокрема, матимуть змогу оформити карту CUKR. В Управлінні у справах іноземців зазначають, що сервіс можуть запустити вже зовсім скоро.

Про те, що таке карта CUKR в Польщі та які обов'язки матимуть українці, які її отримають.

Читайте також:

Що дає картка CUKR в Польщі

Якщо українець отримує карту CUKR, його статус тимчасового захисту автоматично скасовується. Тобто людина втрачає допомогу, яку отримувала за програмою UKR. Натомість з’являється доступ до державних виплат і підтримки — але вже на умовах, які діють для інших іноземців. Карта CUKR відкриває такі можливості:

дозволено відкривати бізнес без додаткових обмежень;

можна виїжджати з Польщі до 6 місяців без втрати статусу;

роботодавцю не потрібно повідомляти про працевлаштування;

можна вільно змінювати роботу без переоформлення документів;

легальне проживання в Польщі до 3 років без продовження тимчасового захисту.

Втім, є і мінус. Власники карти CUKR не мають доступу до безплатної медицини, яка доступна, наприклад, із PESEL UKR. Але якщо людина офіційно працює і платить податки, вона все ж зможе користуватися безоплатними медичними послугами.

Які обов'язки мають власники картки CUKR в Польщі

Після отримання карти потрібно пам’ятати про правила. Наприклад, якщо змінюєте адресу, про це треба повідомити воєводу протягом 15 робочих днів. Якщо ж виїхати з Польщі більш ніж на пів року — дозвіл на проживання можуть скасувати.

Є й ще один момент: якщо не забрати готову карту протягом 60 днів після повідомлення, її анулюють, а дозвіл фактично не нададуть. І тоді доведеться проходити всю процедуру заново за стандартними правилами.

Іноземців можуть попросити показати готівку як доказ, що з фінансами все добре. Причому сума має покривати не тільки проживання, а й інші витрати на весь час перебування.

У 2026 році багато українців уже в Польщі або тільки планують поїздку. Раніше для легального перебування вистачало довідки про тимчасовий захист, але з 5 березня нові такі документи більше не видають.

Часті запитання

Що не можна перевозити через кордон у 2026 році?

У 2026 році на кордоні (особливо коли їдеш у країни ЄС) діють жорсткі обмеження. Не можна брати з собою м’ясні та молочні продукти — типу сала, ковбас, сиру, масла чи тушонки. Так само не пропустять із великою кількістю свіжих овочів і фруктів або продуктами без упаковки. Під забороною також зброя, наркотики, психотропні речовини, готівка понад 10 тисяч євро без декларації та різні культурні цінності.

Що потрібно для поїздки в Польщу?

Українці зараз можуть вільно заїжджати до Польщі без візи, якщо мають біометричний закордонний паспорт. Перетин кордону між Україною та Польщею дозволений для подорожей, поїздок до родини, роботи чи гуманітарних цілей. Безвіз усе ще діє: можна перебувати в Польщі до 90 днів у межах 180 днів без оформлення візи.