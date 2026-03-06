Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка На кордоні з Польщею без цього не обійтися — що треба приготувати українцям

На кордоні з Польщею без цього не обійтися — що треба приготувати українцям

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 15:10
Українці в Польщі — скільки грошей мінімально треба мати на повернення додому
На кордоні з Польщею треба мати багато готівки. Фото: ДПСУ/Facebook

Українці, які часто подорожують або перебувають у Польщі, знають про необхідність підтвердження платоспроможності. Від іноземців вимагають показати готівку як доказ задовільного фінансового становища. Однак сума повинна включати не лише витрати на весь період проживання в Польщі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на урядовий портал Республіки Польща.

Реклама
Читайте також:

Гроші на повернення в Україну

Для безперешкодного перетину кордону українцям необхідно мати мінімальну суму готівки для використання в Польщі, а також зворотний квиток, якщо вони подорожують автобусом або поїздом. У разі відсутності квитка треба пред’явити кошти в розмірі, еквівалентному вартості проїзного документу.

Мінімальний розмір грошового забезпечення на повернення в Україну становить 200 злотих. Ця сума однакова для всіх іноземців, які прибули з країн-сусідів Польщі. В інших випадках обсяг готівки варіюється:

  • від 500 злотих — якщо держава входить в ЄС, але не межує з Польщею;
  • від 2 500 злотих — для інших іноземців, які не підходять під перші дві категорії.

Не обов’язково мати саме злоті, підійде будь-яка валюта в еквіваленті. Якщо готівкових коштів не вистачає, а зворотного квитка немає, прикордонники можуть не пропустити мандрівника в Польщу.

Мінімальні суми для перебування в Польщі

Кошти на повернення додому — лише частина фінансового забезпечення, підтвердження якого вимагають на кордоні. Основу становить сума на весь період запланованого перебування. Це передбачено постановою Міністра внутрішніх справ від 23 лютого 2015 року.

На законодавчому рівні визначили мінімальні обсяги готівки залежно від тривалості чи мети поїздки:

  • 300 злотих — для подорожі до 4 днів;
  • 75 злотих на кожен день — для проживання більше 4 днів;
  • 20 злотих на кожен день — для іноземців, які планують мешкати в санаторії з медичним обслуговуванням, брати участь у турі/молодіжному таборі/спортивному заході;
  • 100 злотих — для осіб з оплаченими витратами;
  • 1 270 злотих на перші два місяці — для іноземців, які в’їжджають з метою навчання, участі в наукових дослідженнях, продовження здобуття освіти.

Окремо прикордонники вимагають документальне підтвердження мети поїздки. Українцям може знадобитися довідка про бронювання туру, направлення на лікування, запрошення на конференцію, трудовий договір, документ про зарахування в університет тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяким українцям доведеться покинути територію Польщі протягом 30 календарних днів. Стільки часу дається на виїзд іноземцям у випадку відмови в наданні статусу, видачі дозволу на проживання тощо.

Також ми писали, що зміниться для наших громадян у Польщі з березня 2026 року. Головним нововведенням стало скасування спецзакону, який надавав українцям особливого статусу в Польщі.

Польща гроші готівка українці в Польщі виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації