Українці в Польщі — скільки грошей мінімально треба мати на повернення додому

На кордоні з Польщею треба мати багато готівки. Фото: ДПСУ/Facebook

Українці, які часто подорожують або перебувають у Польщі, знають про необхідність підтвердження платоспроможності. Від іноземців вимагають показати готівку як доказ задовільного фінансового становища. Однак сума повинна включати не лише витрати на весь період проживання в Польщі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на урядовий портал Республіки Польща.

Реклама

Читайте також:

Гроші на повернення в Україну

Для безперешкодного перетину кордону українцям необхідно мати мінімальну суму готівки для використання в Польщі, а також зворотний квиток, якщо вони подорожують автобусом або поїздом. У разі відсутності квитка треба пред’явити кошти в розмірі, еквівалентному вартості проїзного документу.

Мінімальний розмір грошового забезпечення на повернення в Україну становить 200 злотих. Ця сума однакова для всіх іноземців, які прибули з країн-сусідів Польщі. В інших випадках обсяг готівки варіюється:

від 500 злотих — якщо держава входить в ЄС, але не межує з Польщею;

від 2 500 злотих — для інших іноземців, які не підходять під перші дві категорії.

Не обов’язково мати саме злоті, підійде будь-яка валюта в еквіваленті. Якщо готівкових коштів не вистачає, а зворотного квитка немає, прикордонники можуть не пропустити мандрівника в Польщу.

Мінімальні суми для перебування в Польщі

Кошти на повернення додому — лише частина фінансового забезпечення, підтвердження якого вимагають на кордоні. Основу становить сума на весь період запланованого перебування. Це передбачено постановою Міністра внутрішніх справ від 23 лютого 2015 року.

На законодавчому рівні визначили мінімальні обсяги готівки залежно від тривалості чи мети поїздки:

300 злотих — для подорожі до 4 днів;

75 злотих на кожен день — для проживання більше 4 днів;

20 злотих на кожен день — для іноземців, які планують мешкати в санаторії з медичним обслуговуванням, брати участь у турі/молодіжному таборі/спортивному заході;

100 злотих — для осіб з оплаченими витратами;

1 270 злотих на перші два місяці — для іноземців, які в’їжджають з метою навчання, участі в наукових дослідженнях, продовження здобуття освіти.

Окремо прикордонники вимагають документальне підтвердження мети поїздки. Українцям може знадобитися довідка про бронювання туру, направлення на лікування, запрошення на конференцію, трудовий договір, документ про зарахування в університет тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяким українцям доведеться покинути територію Польщі протягом 30 календарних днів. Стільки часу дається на виїзд іноземцям у випадку відмови в наданні статусу, видачі дозволу на проживання тощо.

Також ми писали, що зміниться для наших громадян у Польщі з березня 2026 року. Головним нововведенням стало скасування спецзакону, який надавав українцям особливого статусу в Польщі.