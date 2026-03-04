Зміни для українців у Польщі — що буде з підтримкою і виплатами в березні 2026

Українців у Польщі чекають серйозні зміни з березня 2026 року. Фото: УНІАН, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Для багатьох українців умови перебування в Польщі зміняться з березня 2026 року. Нововведення торкнуться грошового забезпечення і соціального захисту біженців. Нашим громадянам не завадить дізнатися, до чого готуватися найближчим часом за кордоном.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає українців у березні 2026 року.

Мінімальна зарплата в Польщі

Згідно з інформацією від Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі, станом на березень 2026 року жодних змін у соціальних стандартах не передбачається. Мінімальна зарплата залишиться на попередньому рівні — 4 806 злотих брутто на місяць. Це сума, встановлена на 1 січня поточного року.

У погодинному розрізі працівники можуть розраховувати щонайменше на 31,40 злотих брутто. Йдеться про доходи без вирахування обов’язкових податків і зборів, отже після додаткового перерахунку "на руки" мешканці Польщі отримують мінімально 3 500 злотих.

Виплата допомоги 800+

В березні діятиме нове правило, затверджене до виконання ще з лютого 2026 року: для продовження соціальної підтримки українські громадяни повинні повторно подати заявку на виплату за державною програмою "800+". Необхідно обов’язково підтвердити:

легальне перебування в Польщі;

відвідування дитиною місцевого закладу освіти;

свою офіційну трудову діяльність (працевлаштування, ведення бізнесу тощо).

За даними спеціалізованого порталу PAP, це частина останньої правки до спецзакону про підтримку громадян України. За відсутності інформації про професійну активність батьків чи дотримання дитиною обов'язкової освіти ZUS може відмовити у виплаті допомоги 800+.

Скасування спецзакону в Польщі

Одне з основних нововведення березня 2026 року стосується скасування положень спеціального Закону про надання допомоги громадянам України. Це документ, який регулював перебування наших громадян у Польщі та надавав їм особливого статусу. З 5 березня почнеться поступовий перехід на умови, аналогічні для інших іноземців.

Більшість норм перенесуть до Закону про надання захисту іноземцям, тобто зміниться лише правовий режим, а не безпосередньо підтримка українців. Хоча на порталі PAP перелічили деякі майбутні оновлення:

термін подання заявки на PESEL UKR становитиме максимум 30 днів після в'їзду в Польщу, інакше буде вважатися, що людина відмовилася від тимчасового захисту;

доступ до соціальних виплат стане міцніше пов'язаний з інтеграцією;

допомогу в розміщенні та харчуванні обмежать лише особливо вразливими групами населення.

Водночас легальне перебування громадян України збережеться до 4 березня 2027 року. Підтримка біженців перейде в інше юридичне поле — на стандартну систему тимчасового захисту ЄС.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, польські прикордонники можуть вимагати документи в мандрівників, серед яких біометричний закордонний паспорт, шенгенська віза, дозвіл на проживання, поліс страхування тощо.

Також ми писали про правила перетину кордону Польщі в березні 2026 року. Українцям необхідно знати, скільки грошей брати в дорогу, який багаж заборонено перевозити і без яких документів їх не пропустять.