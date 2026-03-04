Изменения для украинцев в Польше — что станет с помощью и выплатами в марте 2026

Польша приготовила изменения для украинцев — что случится в марте 2026
Для многих украинцев условия пребывания в Польше изменятся с марта 2026 года. Нововведения касаются защиты беженцев и предоставления финансовой помощи. Нашим гражданам не помешает узнать, к чему готовиться в ближайшее время за границей.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет украинцев в марте 2026 года.
Минимальная зарплата в Польше
Согласно информации от Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, по состоянию на март 2026 года никаких изменений в социальных стандартах не предвидится. Минимальная зарплата останется на прежнем уровне — 4 806 злотых брутто в месяц. Это сумма, установленная на 1 января текущего года.
В почасовом разрезе сотрудники могут рассчитывать минимум на 31,40 злотых брутто. Речь идет о доходах без вычета обязательных налогов и сборов, следовательно после дополнительного пересчета "на руки" жители Польши получают минимально 3 500 злотых.
Выплата пособия 800+
В марте будет действовать новое правило, утвержденное к исполнению еще с февраля 2026 года: для продолжения социальной поддержки украинские граждане должны повторно подать заявку на выплату по государственной программе "800+". Необходимо обязательно подтвердить:
- легальное пребывание в Польше;
- посещение ребенком местного учебного заведения;
- свою официальную трудовую деятельность (трудоустройство, ведение бизнеса и т.д.).
По данным специализированного портала PAP, это часть последней правки к спецзакону о поддержке граждан Украины. При отсутствии информации о профессиональной активности родителей или соблюдения ребенком обязательного образования ZUS может отказать в выплате помощи 800+.
Отмена спецзакона в Польше
Одно из основных нововведений марта 2026 года касается отмены положений специального Закона о предоставлении помощи гражданам Украины. Это документ, который регулировал пребывание наших граждан в Польше и предоставлял им особый статус. С 5 марта начнется постепенный переход на условия, аналогичные для других иностранцев.
Большинство норм перенесут в Закон о предоставлении защиты иностранцам, то есть изменится только правовой режим, а не непосредственно поддержка украинцев. Хотя на портале PAP перечислили некоторые будущие обновления:
- срок подачи заявки на PESEL UKR составит максимум 30 дней после въезда в Польшу, иначе будет считаться, что человек отказался от временной защиты;
- доступ к социальным выплатам станет крепче связан с интеграцией;
- помощь в размещении и питании ограничат лишь особо уязвимыми группами населения.
В то же время легальное пребывание граждан Украины сохранится до 4 марта 2027 года. Поддержка беженцев перейдет в другое юридическое поле — на стандартную систему временной защиты ЕС.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, польские пограничники могут требовать документы у путешественников, среди которых биометрический загранпаспорт, шенгенская виза, разрешение на проживание, полис страхования и прочее.
Также мы писали о правилах пересечения границы Польши в марте 2026 года. Украинцам необходимо знать, сколько денег брать в дорогу, какой багаж запрещено перевозить и без каких документов их не пропустят.
