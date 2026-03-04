Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Польша приготовила изменения для украинцев — что случится в марте 2026

Польша приготовила изменения для украинцев — что случится в марте 2026

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 07:15
Изменения для украинцев в Польше — что станет с помощью и выплатами в марте 2026
Украинцев в Польше ждут серьезные изменения с марта 2026 года. Фото: УНИАН, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Для многих украинцев условия пребывания в Польше изменятся с марта 2026 года. Нововведения касаются защиты беженцев и предоставления финансовой помощи. Нашим гражданам не помешает узнать, к чему готовиться в ближайшее время за границей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет украинцев в марте 2026 года.

Реклама
Читайте также:

Минимальная зарплата в Польше

Согласно информации от Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, по состоянию на март 2026 года никаких изменений в социальных стандартах не предвидится. Минимальная зарплата останется на прежнем уровне — 4 806 злотых брутто в месяц. Это сумма, установленная на 1 января текущего года.

В почасовом разрезе сотрудники могут рассчитывать минимум на 31,40 злотых брутто. Речь идет о доходах без вычета обязательных налогов и сборов, следовательно после дополнительного пересчета "на руки" жители Польши получают минимально 3 500 злотых.

Выплата пособия 800+

В марте будет действовать новое правило, утвержденное к исполнению еще с февраля 2026 года: для продолжения социальной поддержки украинские граждане должны повторно подать заявку на выплату по государственной программе "800+". Необходимо обязательно подтвердить:

  • легальное пребывание в Польше;
  • посещение ребенком местного учебного заведения;
  • свою официальную трудовую деятельность (трудоустройство, ведение бизнеса и т.д.).

По данным специализированного портала PAP, это часть последней правки к спецзакону о поддержке граждан Украины. При отсутствии информации о профессиональной активности родителей или соблюдения ребенком обязательного образования ZUS может отказать в выплате помощи 800+.

Отмена спецзакона в Польше

Одно из основных нововведений марта 2026 года касается отмены положений специального Закона о предоставлении помощи гражданам Украины. Это документ, который регулировал пребывание наших граждан в Польше и предоставлял им особый статус. С 5 марта начнется постепенный переход на условия, аналогичные для других иностранцев.

Большинство норм перенесут в Закон о предоставлении защиты иностранцам, то есть изменится только правовой режим, а не непосредственно поддержка украинцев. Хотя на портале PAP перечислили некоторые будущие обновления:

  • срок подачи заявки на PESEL UKR составит максимум 30 дней после въезда в Польшу, иначе будет считаться, что человек отказался от временной защиты;
  • доступ к социальным выплатам станет крепче связан с интеграцией;
  • помощь в размещении и питании ограничат лишь особо уязвимыми группами населения.

В то же время легальное пребывание граждан Украины сохранится до 4 марта 2027 года. Поддержка беженцев перейдет в другое юридическое поле — на стандартную систему временной защиты ЕС.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, польские пограничники могут требовать документы у путешественников, среди которых биометрический загранпаспорт, шенгенская виза, разрешение на проживание, полис страхования и прочее.

Также мы писали о правилах пересечения границы Польши в марте 2026 года. Украинцам необходимо знать, сколько денег брать в дорогу, какой багаж запрещено перевозить и без каких документов их не пропустят.

Польша выплаты изменения минимальная зарплата украинцы в Польше
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации