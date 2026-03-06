Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Главная Экономика На границе с Польшей без этого нельзя — что нужно приготовить украинцам

На границе с Польшей без этого нельзя — что нужно приготовить украинцам

Дата публикации 6 марта 2026 15:10
Украинцы в Польше — сколько денег минимально нужно на возвращение домой
На границе с Польшей надо иметь много наличных денег. Фото: ГПСУ/Facebook

Украинцы, которые часто путешествуют или находятся в Польше, знают о необходимости подтверждения платежеспособности. Пограничники могут требовать от иностранцев показать наличные, дабы убедиться, что средств хватит на весь период проживания. Однако сумма должна включать не только расходы в Польше.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал Республики Польша.

Читайте также:

Деньги на возвращение в Украину

Для беспрепятственного пересечения границы украинцам необходимо иметь минимальную сумму наличных для использования в Польше, а также обратный билет, если они путешествуют автобусом или поездом. В случае отсутствия билета надо предъявить деньги в размере, эквивалентном стоимости проездного документа.

Минимальный размер денежного обеспечения на возвращение в Украину составляет 200 злотых. Эта сумма одинакова для всех иностранцев, прибывших из стран-соседей Польши. В других случаях объем наличных варьируется:

  • от 500 злотых — если государство входит в ЕС, но не граничит с Польшей;
  • от 2 500 злотых — для других иностранцев, которые не подходят под первые две категории.

Не обязательно иметь именно злотые, подойдет любая валюта в эквиваленте. Если наличных не хватает, а обратного билета нет, пограничники могут не пропустить путешественника в Польшу.

Минимальные суммы для пребывания в Польше

Деньги на возвращение домой — лишь часть финансового обеспечения, подтверждение которого требуют на границе. Основу составляет сумма на весь период запланированного пребывания. Это предусмотрено постановлением Министра внутренних дел от 23 февраля 2015 года.

На законодательном уровне определили минимальные объемы наличности в зависимости от продолжительности или цели поездки:

  • 300 злотых — для путешествия до 4 дней;
  • 75 злотых на каждый день — для проживания более 4 дней;
  • 20 злотых на каждый день — для иностранцев, которые планируют жить в санатории с медицинским обслуживанием, участвовать в туре/молодежном лагере/спортивном мероприятии;
  • 100 злотых — для лиц с оплаченными расходами;
  • 1 270 злотых на первые два месяца — для иностранцев, въезжающих с целью обучения, участия в научных исследованиях, продолжения образования.

Отдельно пограничники требуют документальное подтверждение цели поездки. Украинцам может понадобиться справка о бронировании тура, направление на лечение, приглашение на конференцию, трудовой договор, документ о зачислении в университет и тому подобное.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторым украинцам придется покинуть территорию Польши в течение 30 календарных дней. Столько времени дается на выезд иностранцам в случае отказа в предоставлении статуса, выдачи вида на жительство и пр.

Также мы писали, что изменится для наших граждан в Польше с марта 2026 года. Главным нововведением стала отмена спецзакона, который предоставлял украинцам особый статус в Польше.

Польша деньги наличка украинцы в Польше выезд за границу
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
