Главная Экономика Некоторые украинцы в Польше должны уехать в течение 30 дней — кто именно

Некоторые украинцы в Польше должны уехать в течение 30 дней — кто именно

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 19:10
Украинцы в Польше — кому придется собрать вещи и вернуться в течение 30 дней
Некоторые иностранцы в Польше покидают страну за 30 дней. Фото: ГПСУ/Facebook

Многие украинцы пересекли границу Польши с разной целью. Кто-то хотел провести отпуск далеко от дома, кому-то пришлось проехать транзитом, а некоторые искали защиты от полномасштабной войны. Независимо от причины путешествия, иностранцы должны соблюдать миграционные правила и местные законы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал Республики Польша.

Кто должен покинуть территорию Польши

После окончания срока пребывания по безвизовому режиму, разрешению или другому документу иностранцы должны добровольно покинуть территорию Польши. Также гражданам других стран дается 30 календарных дней на выезд в случае принятия решения об аннулировании:

  • разрешения на временное проживание;
  • разрешения на постоянное проживание;
  • разрешения на долгосрочное проживание ЕС;
  • процедуры предоставления международной защиты;
  • статуса беженца;
  • статуса дополнительной защиты.

Аналогичное количество дней для переезда имеют иностранцы, которым отказали в выдаче любого разрешения, не утвердили предоставление статуса беженца или дополнительной защиты, не продлили шенгенскую/долгосрочную визу, отменили разрешение на пребывание по гуманитарным причинам.

Если человек не выполнил это обязательство, то есть не покинул территорию Польши за указанный период, ему грозит принудительная депортация и запрет возвращения в течение длительного времени (включение в Шенгенскую информационную систему SIS).

Изменения в Польше с марта 2026

Ранее мы рассказывали, какие изменения ждут граждан Украины в Польше с марта 2026 года. Главным нововведением стала отмена спецзакона, которым регулировали пребывание и поддержку беженцев. Украинцев в юридическом поле приравняли к другим иностранцам. Среди важных изменений такие:

  • срок подачи заявки на PESEL UKR — максимум 30 дней после въезда в Польшу;
  • доступ к социальным выплатам крепче привязали к интеграции;
  • помощь в размещении и питании ограничили особо уязвимыми группами населения.

В целом помощь украинцам, которые бегут от войны, не отменили, а перевели в другой правовой режим. Легальное пребывание наших граждан сохранится до 4 марта 2027 года, согласно решению ЕС.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, польские пограничники могут требовать в украинцев документы, в частности биометрический паспорт, шенгенскую визу, полис страхования, подтверждение цели пребывания или финансового положения.

Также мы писали, что с 1 марта 2026 года Польша ввела новые лимиты дохода для получателей досрочных пенсий и выплат по инвалидности. В то же время ограничения применяют не ко всем.

Польша беженцы документы украинцы в Польше выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
