Українці в Польщі — кому доведеться повернутися додому протягом 30 днів

Деякі іноземці в Польщі покидають країну за 30 днів. Фото: ДПСУ/Facebook

Чимало українців здійснили перетин кордону Польщі з різною метою. Хтось хотів провести відпустку, комусь довелося проїхати транзитом, а дехто шукав тимчасового захисту від війни з Росією. Незалежно від причини подорожі, іноземці повинні дотримуватися міграційних правил і місцевих законів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на урядовий портал Республіки Польща.

Хто має покинути територію Польщі

Після закінчення терміну перебування за безвізовим режимом, дозволом чи іншим документом іноземці повинні добровільно покинути територію Польщі. Також громадянам інших країн дається 30 календарних днів на виїзд у разі ухвалення рішення про анулювання:

дозволу на тимчасове проживання;

дозволу на постійне проживання;

дозволу на довгострокове проживання ЄС;

процедури надання міжнародного захисту;

статусу біженця;

статусу додаткового захисту.

Аналогічну кількість днів для переїзду мають іноземці, яким відмовили у видачі будь-якого дозволу, не затвердили надання статусу біженця чи додаткового захисту, не продовжили шенгенську/довгострокову візу, скасували дозвіл на перебування з гуманітарних причин.

Якщо людина не виконала це зобов’язання, тобто не покинула територію Польщі за вказаний період, їй загрожує примусова депортація і заборона повернення протягом тривалого часу (включення в Шенгенську інформаційну систему SIS).

Зміни в Польщі з березня 2026

Раніше ми розповідали, які зміни чекають громадян України в Польщі з березня 2026 року. Головним нововведенням стало скасування спецзакону, яким регулювали перебування і підтримку біженців. Українців у юридичному полі прирівняли до інших іноземців. Серед важливих змін такі:

термін подання заявки на PESEL UKR — максимум 30 днів після в'їзду до Польщі;

доступ до соціальних виплат міцніше прив’язали до інтеграції;

допомогу в розміщенні та харчуванні обмежили особливо вразливими групами населення.

Загалом допомогу українцям, які тікають від війни, не скасували, а перевели в інший правовий режим. Легальне перебування наших громадян збережеться до 4 березня 2027 року, згідно з рішенням ЄС.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, польські прикордонники можуть вимагати в українців документи, зокрема біометричний паспорт, шенгенську візу, поліс страхування, підтвердження мети перебування або фінансового становища.

Також ми писали, що з 1 березня 2026 року Польща запровадила нові ліміти доходу для одержувачів дострокових пенсій та виплат по інвалідності. Водночас обмеження застосовують не до всіх.