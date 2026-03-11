Відео
Головна Економіка Українці в Польщі більше не зможуть отримати важливу довідку — що змінилось

Українці в Польщі більше не зможуть отримати важливу довідку — що змінилось

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 16:21
Польща припинила видачу важливих довідок для українців — що змінилось в березні
Тимчасовий захист для українців в Польщі. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році багато українців перебуває або планує виїхати до Польщі. Раніше, щоб легально перебувати в країні, їм достатньо було отримати спеціальну довідку про тимчасовий захист. Однак з 5 березня видачу нових документів припинили.

Про те, чому українцям більше не видаватимуть нові довідки про тимчасовий захист в Польщі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал "inPoland".

Читайте також:

Нові довідки про тимчасовий захист в Польщі більше не видають

З 5 березня 2026 року голова Управління у справах іноземців припинив оформлення довідок, які підтверджують право на тимчасовий захист у Польщі. Однак усі документи, видані до 5 березня 2026 року, залишаються дійсними ще майже рік — до 4 березня 2027 року.

Відтепер нові довідки про надання або користування тимчасовим захистом оформлювати не будуть. Якщо українець отримав таку довідку раніше, але втратив її, потрібно звернутися до будь-якої гміни в Польщі та подати заяву на отримання номера PESEL UKR. Саме цей номер тепер підтверджує право на тимчасовий захист.

Що таке PESEL UKR

На сайті Агентства ООН у справах біженців у Польщі зазначається, що PESEL — це індивідуальний ідентифікаційний номер у Польщі, який складається з 11 цифр. Для громадян України та їхніх подружжів, які отримали право перебування відповідно до спеціального закону про допомогу українцям, цей номер має позначку UKR.

Наявність PESEL зі статусом UKR підтверджує право на медичне обслуговування, дозволяє оформлювати соціальні виплати та необхідна для відкриття або ведення підприємницької діяльності у Польщі на тих самих умовах, що й для польських громадян.

Раніше ми писали, що багато українців їдуть до Польщі з різних причин — хтось на відпочинок, хтось проїздом, а хтось шукає захист від війни з Росією. У будь-якому випадку треба дотримуватися місцевих правил і законів.

Також ми розповідали, що деякі українці живуть у Польщі й думають, що можуть отримати громадянство просто так. Насправді, щоб отримати паспорт, треба спершу прожити там певний мінімальний термін. Головне — уважно рахувати роки безперервного перебування.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
