Главная Экономика Украинцы в Польше больше не смогут получить важную справку — что изменилось

Украинцы в Польше больше не смогут получить важную справку — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 16:21
Польша прекратила выдачу важных справок для украинцев — что изменилось в марте
Временная защита для украинцев в Польше. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году много украинцев находится или планирует выехать в Польшу. Ранее, чтобы легально находиться в стране, им достаточно было получить специальную справку о временной защите. Однако с 5 марта выдачу новых документов прекратили.

О том, почему украинцам больше не будут выдавать новые справки о временной защите в Польше, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

С 5 марта 2026 года глава Управления по делам иностранцев прекратил оформление справок, подтверждающих право на временную защиту в Польше. Однако все документы, выданные до 5 марта 2026 года, остаются действительными еще почти год — до 4 марта 2027 года.

Отныне новые справки о предоставлении или пользовании временной защитой оформлять не будут. Если украинец получил такую справку раньше, но потерял ее, нужно обратиться в любую гмину в Польше и подать заявление на получение номера PESEL UKR. Именно этот номер теперь подтверждает право на временную защиту.

Что такое PESEL UKR

На сайте Агентства ООН по делам беженцев в Польше отмечается, что PESEL — это индивидуальный идентификационный номер в Польше, который состоит из 11 цифр. Для граждан Украины и их супругов, которые получили право пребывания в соответствии со специальным законом о помощи украинцам, этот номер имеет отметку UKR.

Наличие PESEL со статусом UKR подтверждает право на медицинское обслуживание, позволяет оформлять социальные выплаты и необходимо для открытия или ведения предпринимательской деятельности в Польше на тех же условиях, что и для польских граждан.

Ранее мы писали, что многие украинцы едут в Польшу по разным причинам — кто-то на отдых, кто-то проездом, а кто-то ищет защиту от войны с Россией. В любом случае надо соблюдать местные правила и законы.

Также мы рассказывали, что некоторые украинцы живут в Польше и думают, что могут получить гражданство просто так. На самом деле, чтобы получить паспорт, надо сначала прожить там определенный минимальный срок. Главное — внимательно считать годы непрерывного пребывания.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
