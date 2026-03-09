"Лишнее" топливо в авто — какие штрафы грозят водителям в Польше в 2026 году

Штрафы из-за топлива в Польше. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж. Новини.LIVE

Из-за роста цен на топливо многие водители пытаются покупать его впрок. Однако не все знают, что в Польше действуют строгие правила перевозки и хранения горючего. За их нарушение можно получить штраф до 3000 злотых.

О том, какой штраф можно получить в Польше за попытку "заправиться впрок" в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

Какой штраф можно получить за "лишнее" топливо в авто

После обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на топливо выросли во многих странах, в том числе и в Польше. Поэтому водители все чаще покупают бензин или дизель в канистры. Во время проверок на автозаправках контролирующие органы обращают внимание на тару, в которой перевозят топливо.

Канистры должны иметь специальный сертификат. Обычно на них есть маркировка UN, которая размещена на боковой или нижней части емкости.

По закону одна канистра не может вмещать более 60 литров горючего, а общее количество топлива в автомобиле не должно превышать 240 литров. Например, перевозить топливо в большой бочке на 200 литров запрещено.

Также нельзя наливать бензин или дизель в тару, которая для этого не предназначена — например, в пластиковые бутылки из-под омывателя, бытовой химии или воды. Такие емкости могут повреждаться от горючего или накапливать статическое электричество, что создает риск возгорания или взрыва.

За перевозку топлива в несертифицированной таре предусмотрен штраф до 3000 злотых, а за превышение разрешенного количества — до 2000 злотых.

Что грозит тем, кто неправильно хранит топливо в Польше

Отдельные правила действуют и для хранения горючего. Они установлены нормами пожарной безопасности.

В гараже внутри здания или на террасе — максимум 60 литров. В отдельном гараже площадью до 100 кв. м можно хранить не более 200 литров горючего.

При этом в квартирах, подвалах и на балконах хранить горючее запрещено.

За нарушение правил хранения штраф может достигать 5000 злотых, а в опасных случаях возможен даже арест. Власти отмечают, что, например, хранение бензина в подвале многоквартирного дома представляет серьезную угрозу для всех жителей.

Ранее мы писали, что 3 марта утром многие украинцы заметили, что топливо подорожало, и начали писать об этом в соцсети Threads. Пользователи сообщали, что цены на бензин выросли примерно на 2-3 гривны за день. Главная причина — события на Ближнем Востоке, которые повлияли на стоимость энергоресурсов.

Также мы рассказывали, что весной и осенью в Украине люди часто сжигают сухую траву и опавшие листья. Спасатели напоминают, что это вредит природе и запрещено законом. Поэтому по всей стране проводят проверки, во время которых штрафуют нарушителей.