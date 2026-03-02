Цены на топливо в Украине могут резко вырасти — к чему готовиться водителям

Работник заправляет авто. Фото: Новини.LIVE

События на Ближнем Востоке совсем скоро могут напрямую коснуться и украинцев. Уже сейчас фиксируется повышение цен на энергоресурсы, что неизбежно повлияет на стоимость топлива на АЗС в Украине.

О том, на сколько может подорожать топливо в Украине из-за обострения ситуации вокруг Ирана, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Может ли подорожать бензин в Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке

Украина полностью зависит от импортной нефти и нефтепродуктов, поэтому изменения на мировом рынке напрямую влияют на цены в нашей стране.

По оценкам экспертов, рост цен на нефть отражает масштаб нынешнего вооруженного конфликта в Персидском заливе — самого серьезного за последнее время.

"Если говорить о ситуации, то действительно этот рост цены на нефть, который произошел, он непосредственно отражает масштаб вооруженного конфликта", — в эфире День.LIVE рассказал Виктор Гальчинский.

По его словам, сейчас есть два основных фактора, которые влияют на стоимость топлива:

Угроза блокирования Ормузского пролива — через него проходит 27% мирового экспорта нефти и 22% газа. Удары по нефтяной инфраструктуре — Иран и другие страны Персидского залива наносят удары по нефтеперерабатывающим и нефтедобывающим объектам, в частности Саудовской Аравии и ОАЭ.

Несмотря на это, пролив пока не закрыли, и движение транспорта возобновилось. Но эксперт отмечает, что если конфликт будет продолжаться, цены на нефть могут вырасти еще больше.

На сколько может подорожать топливо в Украине в ближайшее время

Цены на бензин и газ в Украине могут существенно вырасти в ближайшие дни. Сегодня утром сообщалось, что цена нефти поднялась до 82 долларов за баррель. В эфире КИЕВ24 эксперт-международник Вадим Трюхан объяснил, что из-за этого бензин в Украине может подорожать не на несколько гривен, а сразу на 5-10 гривен за литр.

Даже если удастся увеличить добычу, доставить нефть будет сложно. Для Украины это означает, что цены на бензин и газ быстро повысятся, потому что страна импортирует часть энергоресурсов.

Ранее мы писали, что Словакия и Венгрия временно приостановили поставки дизеля в Украину. Несмотря на это эксперты считают, что это не повлияет на наличие топлива или цены на АЗС.

Также мы рассказывали, что в понедельник финансовые рынки отреагировали на обострение конфликта на Ближнем Востоке. Инвесторы волнуются, что он может длиться неделями и затормозить экономическое восстановление.