Вартість пального в Україні може різко зрости — до яких цін готуватись водіям

Працівник заправляє авто. Фото: Новини.LIVE

Події на Близькому Сході зовсім скоро можуть безпосередньо торкнутися й України — буквально найближчими днями. Вже зараз фіксується підвищення цін на енергоресурси, що неминуче вплине на вартість пального на українських АЗС.

Про те, на скільки може подорожчати пальне в Україні через загострення ситуації навколо Ірану, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи може подорожчати бензин в Україні через конфлікт на Близькому Сході

Україна повністю залежить від імпортної нафти та нафтопродуктів, тому зміни на світовому ринку безпосередньо впливають на ціни в нашій країні.

За оцінками експертів, зростання цін на нафту відображає масштаб нинішнього збройного конфлікту у Перській затоці — найсерйознішого за останній час.

"Якщо говорити про ситуацію, то дійсно це зростання ціни на нафту, яке відбулося, воно безпосередньо відображає масштаб збройного конфлікту", — у ефірі День.LIVE розповів Віктор Гальчинський.

За його словами, наразі є два основні фактори, які впливають на вартість пального:

Загроза блокування Ормузької протоки — через неї проходить 27% світового експорту нафти й 22% газу. Удари по нафтовій інфраструктурі — Іран та інші країни Перської затоки завдають ударів по нафтопереробних та нафтовидобувних об’єктах, зокрема Саудівської Аравії та ОАЕ.

Попри це, протоку поки що не закрили, і рух транспорту відновився. Але експерт зазначає, що якщо конфлікт триватиме, ціни на нафту можуть зрости ще більше.

На скільки може подорожчати пальне в Україні найближчим часом

Ціни на бензин та газ в Україні можуть суттєво зрости найближчими днями. Сьогодні вранці повідомлялось, що ціна нафти піднялася до 82 доларів за барель. В ефірі КИЇВ24 експерт-міжнародник Вадим Трюхан пояснив, що через це бензин в Україні може подорожчати не на кілька гривень, а одразу на 5–10 гривень за літр.

Навіть якщо вдасться збільшити видобуток, доставити нафту буде складно. Для України це означає, що ціни на бензин та газ швидко підвищаться, бо країна імпортує частину енергоресурсів.

Раніше ми писали, що Словаччина та Угорщина тимчасово призупинили постачання дизеля в Україну. Попри це експерти вважають, що це не вплине на наявність пального або ціни на АЗС.

Також ми розповідали, що у понеділок фінансові ринки відреагували на загострення конфлікту на Близькому Сході. Інвестори хвилюються, що він може тривати тижнями й загальмувати економічне відновлення.