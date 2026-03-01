Іранська криза та її наслідки — як напруженість в регіоні може вплинути на вартість газу у світі

Вентилі газопроводу. Фото: Freepik

Загострення напруженості навколо Ірану може спричинити серйозні проблеми з постачанням газу у світі. Експерти побоюються перебоїв і стрибка цін, що нагадує наслідки початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про те, як події навколо Ірану можуть вплинути на світовий ринок газу, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на видання Bloomberg.

Реклама

Читайте також:

Які наслідки матиме блокування Ормузької протоки

Близько 20% світового експорту зрідженого природного газу (ЗПГ) проходить через Ормузьку протоку. Зараз рух танкерів там майже зупинився. Великі японські компанії, як-от Nippon Yusen, Mitsui OSK Lines та Kawasaki Kisen Kaisha, наказали своїм суднам обходити небезпечну зону або чекати у безпечних водах.

Щонайменше 11 танкерів, які йшли до або з Катару, тимчасово зупинили рейси. Додатково планове технічне обслуговування катарського комплексу Ras Laffan ще більше знизило обсяги постачання.

Які країни постраждають найбільше

Країни Азії, які сильно залежать від катарського газу, опинилися під ударом. Китай отримує майже третину свого ЗПГ із Катару і вже шукає альтернативних постачальників.

Об'єми експорту ЗПГ з Катару у 2025 році за країнами. Фото: Скриншот/Bloomberg

Індія та Японія також готуються до зростання цін. Оскільки вартість газу часто прив’язані до нафти, тож подорожчання Brent автоматично підвищує цінник для споживачів.

Наслідки для Європи та сусідніх країн

Хоча Європа менш залежна від Ормузької протоки, але низькі запаси у сховищах роблять її теж вразливою. Це означає, що перенаправлення газу до Азії може викликати дефіцит і здорожчання енергоресурсів на європейському ринку.

Єгипет намагається отримати газ раніше, після закриття частини родовищ в Ізраїлі через бойові дії. Туреччина, яка у 2024 році планує отримати близько 15% газу з Ірану, у разі перебоїв буде змушена купувати більше ЗПГ, що також підвищить ціни.

Раніше ми писали, що через сильні морози Європа швидко витрачає газ зі своїх сховищ. У зв'язку з цим їхні запаси наразі становлять менше ніж 52%.

Також ми розповідали, що в Україну надійшло близько 100 млн кубометрів американського зрідженого газу (LNG). Танкер із газом прибув у порт Свіноуйсьце в Польщі наприкінці січня 2026 року. Поставка відбулася за підтримки Нафтогазу, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми в зимовий період.