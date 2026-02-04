Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Нафтогаз забезпечив Україну американським LNG — що відомо про поставку

Нафтогаз забезпечив Україну американським LNG — що відомо про поставку

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 14:10
Нафтогаз імпортував партію LNG зі США — який обсяг газу отримала Україна і що далі
Газова плита. Фото: Pixabay

В Україну надійшло майже 100 млн кубічних метрів американського зрідженого природного газу (LNG). Його доставили на танкері в Свіноуйсьце (Польща) наприкінці січня 2026 року за сприяння Нафтогазу для забезпечення стабільної роботи енергосистеми взимку.

Про це йдеться на офіційному сайті НАК "Нафтогаз України".

Реклама
Читайте також:

Перша поставка американського LNG

Транспортування ресурсу зі США забезпечив Нафтогаз у партнерстві з польським концерном ORLEN. Обсяг першої у 2026 році поставки — майже 100 млн куб.м. Цього запасу вистачить на 700 тисяч українських родин, які будуть отримувати газ протягом місяця.

"Додаткові обсяги вкрай важливі в період екстремальних морозів і терористичних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Системно працюємо з міжнародними партнерами, щоб Україна мала ресурс для стабільного проходження зими", — зазначив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

Він уточнив, що вже укладені контракти на подальше постачання американського LNG. Наступні партії повинні прибути в лютому-березні. Всього у 2026 році Україна може отримати газ зі США обсягом до 1 млрд кубічних метрів.

Угода на постачання СПГ в Україну

Спільне підприємство грецької групи Aktor і державного постачальника газу DEPA Commercial — Atlantic See LNG Trade — уклало першу угоду на постачання скрапленого природного газу з Америки до України в березні 2026 року.

За даними спеціалізованого порталу ExPro, СПГ-танкер прибуде до термінала Revithoussa в Греції, після чого ресурс доставлять трубопровідним маршрутом через Болгарію, Румунію та Молдову.

"Греція стає воротами для входу та транзиту американського СПГ до Південно-Східної та Центральної Європи, підтримуючи Україну в критичний момент", — заявив президент Atlantic See LNG Trade та генеральний директора DEPA Commercial Костянтінос Ксіфарас.

Передбачається, що максимальний обсяг газу може сягнути 100 млн кубометрів. Це залежить від доступних потужностей операторів, які будуть долучені до транспортування.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в лютому 2026 року річні тарифи на газ залишилися в межах 7,96-9,99 грн за куб. Для 98% клієнтів Нафтогазу діє ціна 7,96 грн щонайменше до квітня. Але місячні тарифи зросли в деяких постачальників.

Також ми писали, що Нафтогаз повертає кошти за помилкову оплату газу лише за заявою клієнта. Для цього потрібно подати копії документів, які підтверджують внесення коштів і реквізити рахунку.

США Нафтогаз газ імпорт постачання
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації