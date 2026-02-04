Нафтогаз імпортував партію LNG зі США — який обсяг газу отримала Україна і що далі

Газова плита. Фото: Pixabay

В Україну надійшло майже 100 млн кубічних метрів американського зрідженого природного газу (LNG). Його доставили на танкері в Свіноуйсьце (Польща) наприкінці січня 2026 року за сприяння Нафтогазу для забезпечення стабільної роботи енергосистеми взимку.

Про це йдеться на офіційному сайті НАК "Нафтогаз України".

Перша поставка американського LNG

Транспортування ресурсу зі США забезпечив Нафтогаз у партнерстві з польським концерном ORLEN. Обсяг першої у 2026 році поставки — майже 100 млн куб.м. Цього запасу вистачить на 700 тисяч українських родин, які будуть отримувати газ протягом місяця.

"Додаткові обсяги вкрай важливі в період екстремальних морозів і терористичних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Системно працюємо з міжнародними партнерами, щоб Україна мала ресурс для стабільного проходження зими", — зазначив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

Він уточнив, що вже укладені контракти на подальше постачання американського LNG. Наступні партії повинні прибути в лютому-березні. Всього у 2026 році Україна може отримати газ зі США обсягом до 1 млрд кубічних метрів.

Угода на постачання СПГ в Україну

Спільне підприємство грецької групи Aktor і державного постачальника газу DEPA Commercial — Atlantic See LNG Trade — уклало першу угоду на постачання скрапленого природного газу з Америки до України в березні 2026 року.

За даними спеціалізованого порталу ExPro, СПГ-танкер прибуде до термінала Revithoussa в Греції, після чого ресурс доставлять трубопровідним маршрутом через Болгарію, Румунію та Молдову.

"Греція стає воротами для входу та транзиту американського СПГ до Південно-Східної та Центральної Європи, підтримуючи Україну в критичний момент", — заявив президент Atlantic See LNG Trade та генеральний директора DEPA Commercial Костянтінос Ксіфарас.

Передбачається, що максимальний обсяг газу може сягнути 100 млн кубометрів. Це залежить від доступних потужностей операторів, які будуть долучені до транспортування.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в лютому 2026 року річні тарифи на газ залишилися в межах 7,96-9,99 грн за куб. Для 98% клієнтів Нафтогазу діє ціна 7,96 грн щонайменше до квітня. Але місячні тарифи зросли в деяких постачальників.

Також ми писали, що Нафтогаз повертає кошти за помилкову оплату газу лише за заявою клієнта. Для цього потрібно подати копії документів, які підтверджують внесення коштів і реквізити рахунку.