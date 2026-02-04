Нафтогаз импортировал партию LNG из США — какой объем газа получила Украина и что дальше

Нафтогаз обеспечил Украину американским LNG — что известно о поставке
В Украину поступило почти 100 млн кубических метров американского сжиженного природного газа (LNG). Его доставили на танкере в Свиноуйсьце (Польша) в конце января 2026 года при содействии Нафтогаза для обеспечения стабильной работы энергосистемы зимой.
Об этом говорится на официальном сайте НАК "Нафтогаз Украины".
Первая поставка американского LNG
Транспортировку ресурса из США обеспечил Нафтогаз в партнерстве с польским концерном ORLEN. Объем первой в 2026 году поставки — почти 100 млн куб.м. Этого запаса хватит на 700 тысяч украинских семей, которые будут получать газ в течение месяца.
"Дополнительные объемы крайне важны в период экстремальных морозов и террористических российских атак на энергетическую инфраструктуру. Системно работаем с международными партнерами, чтобы Украина имела ресурс для стабильного прохождения зимы", — отметил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.
Он уточнил, что уже заключены контракты на дальнейшие поставки американского LNG. Следующие партии должны прибыть в феврале-марте. Всего в 2026 году Украина может получить газ из США объемом до 1 млрд кубических метров.
Соглашение на поставку СПГ в Украину
Совместное предприятие греческой группы Aktor и государственного поставщика газа DEPA Commercial — Atlantic See LNG Trade — заключило первое соглашение на поставку сжиженного природного газа из Америки в Украину в марте 2026 года.
По данным специализированного портала ExPro, СПГ-танкер прибудет к терминалу Revithoussa в Греции, после чего ресурс доставят трубопроводным маршрутом через Болгарию, Румынию и Молдову.
"Греция становится воротами для входа и транзита американского СПГ в Юго-Восточную и Центральную Европу, поддерживая Украину в критический момент", — заявил президент Atlantic See LNG Trade и генеральный директор DEPA Commercial Константинос Ксифарас.
Предполагается, что максимальный объем газа может достичь 100 млн кубометров. Это зависит от доступных мощностей операторов, которые будут привлечены к транспортировке.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, в феврале 2026 года годовые тарифы на газ остались в пределах 7,96-9,99 грн за куб. Для 98% клиентов Нафтогаза действует цена 7,96 грн как минимум до апреля. Но месячные тарифы выросли у некоторых поставщиков.
Также мы писали, что Нафтогаз возвращает средства за ошибочную оплату газа только по заявлению клиента. Для этого нужно подать копии документов, подтверждающих внесение денег и реквизиты счета.
