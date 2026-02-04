Видео
Україна
Главная Экономика Нафтогаз обеспечил Украину американским LNG — что известно о поставке

Нафтогаз обеспечил Украину американским LNG — что известно о поставке

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 14:10
Нафтогаз импортировал партию LNG из США — какой объем газа получила Украина и что дальше
Газовая плита. Фото: Pixabay

В Украину поступило почти 100 млн кубических метров американского сжиженного природного газа (LNG). Его доставили на танкере в Свиноуйсьце (Польша) в конце января 2026 года при содействии Нафтогаза для обеспечения стабильной работы энергосистемы зимой.

Об этом говорится на официальном сайте НАК "Нафтогаз Украины".

Читайте также:

Первая поставка американского LNG

Транспортировку ресурса из США обеспечил Нафтогаз в партнерстве с польским концерном ORLEN. Объем первой в 2026 году поставки — почти 100 млн куб.м. Этого запаса хватит на 700 тысяч украинских семей, которые будут получать газ в течение месяца.

"Дополнительные объемы крайне важны в период экстремальных морозов и террористических российских атак на энергетическую инфраструктуру. Системно работаем с международными партнерами, чтобы Украина имела ресурс для стабильного прохождения зимы", — отметил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

Он уточнил, что уже заключены контракты на дальнейшие поставки американского LNG. Следующие партии должны прибыть в феврале-марте. Всего в 2026 году Украина может получить газ из США объемом до 1 млрд кубических метров.

Соглашение на поставку СПГ в Украину

Совместное предприятие греческой группы Aktor и государственного поставщика газа DEPA Commercial — Atlantic See LNG Trade — заключило первое соглашение на поставку сжиженного природного газа из Америки в Украину в марте 2026 года.

По данным специализированного портала ExPro, СПГ-танкер прибудет к терминалу Revithoussa в Греции, после чего ресурс доставят трубопроводным маршрутом через Болгарию, Румынию и Молдову.

"Греция становится воротами для входа и транзита американского СПГ в Юго-Восточную и Центральную Европу, поддерживая Украину в критический момент", — заявил президент Atlantic See LNG Trade и генеральный директор DEPA Commercial Константинос Ксифарас.

Предполагается, что максимальный объем газа может достичь 100 млн кубометров. Это зависит от доступных мощностей операторов, которые будут привлечены к транспортировке.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в феврале 2026 года годовые тарифы на газ остались в пределах 7,96-9,99 грн за куб. Для 98% клиентов Нафтогаза действует цена 7,96 грн как минимум до апреля. Но месячные тарифы выросли у некоторых поставщиков.

Также мы писали, что Нафтогаз возвращает средства за ошибочную оплату газа только по заявлению клиента. Для этого нужно подать копии документов, подтверждающих внесение денег и реквизиты счета.

США Нафтогаз газ импорт поставки
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
