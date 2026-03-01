Видео
Главная Экономика Иранский кризис грозит скачком цен на газ — к чему готовятся страны

Иранский кризис грозит скачком цен на газ — к чему готовятся страны

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 18:15
Иранский кризис и его последствия — как напряженность в регионе может повлиять на стоимость газа в мире
Вентили газопровода. Фото: Freepik

Обострение напряженности вокруг Ирана может вызвать серьезные проблемы с поставками газа в мире. Эксперты опасаются перебоев и скачка цен, что напоминает последствия начала полномасштабного вторжения в Украину.

О том, как события вокруг Ирана могут повлиять на мировой рынок газа, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на издание Bloomberg.

Читайте также:

Какие последствия будет иметь блокировка Ормузского пролива

Около 20% мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ) проходит через Ормузский пролив. Сейчас движение танкеров там почти остановилось. Крупные японские компании, такие как Nippon Yusen, Mitsui OSK Lines и Kawasaki Kisen Kaisha, приказали своим судам обходить опасную зону или ждать в безопасных водах.

По меньшей мере 11 танкеров, которые шли в или из Катара, временно остановили рейсы. Дополнительно плановое техническое обслуживание катарского комплекса Ras Laffan еще больше снизило объемы поставок.

Какие страны пострадают больше всего

Страны Азии, которые сильно зависят от катарского газа, оказались под ударом. Китай получает почти треть своего СПГ из Катара и уже ищет альтернативных поставщиков.

null
Объемы экспорта СПГ из Катара в 2025 году по странам. Фото: Скриншот/Bloomberg

Индия и Япония также готовятся к росту цен. Поскольку стоимость газа часто привязаны к нефти, поэтому подорожание Brent автоматически повышает ценник для потребителей.

Последствия для Европы и соседних стран

Хотя Европа менее зависима от Ормузского пролива, но низкие запасы в хранилищах делают ее тоже уязвимой. Это означает, что перенаправление газа в Азию может вызвать дефицит и подорожание энергоресурсов на европейском рынке.

Египет пытается получить газ раньше, после закрытия части месторождений в Израиле из-за боевых действий. Турция, которая в 2024 году планирует получить около 15% газа из Ирана, в случае перебоев будет вынуждена покупать больше СПГ, что также повысит цены.

Ранее мы писали, что из-за сильных морозов Европа быстро расходует газ из своих хранилищ. В связи с этим их запасы на данный момент составляют менее 52%.

Также мы рассказывали, что в Украину поступило около 100 млн кубометров американского сжиженного газа (LNG). Танкер с газом прибыл в порт Свиноуйсьце в Польше в конце января 2026 года. Поставка состоялась при поддержке Нафтогаза, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы в зимний период.

цены на газ Иран газ цены сжиженный газ
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
