Словаччина та Угорщина зупинили постачання дизеля в Україну — до чого готуватись водіям

Людина заправляє авто. Фото: УНІАН

Словаччина та Угорщина тимчасово зупинили поставки дизельного пального в Україну. Однак експерти запевняють, що це не призведе до дефіциту або різкого зростання цін на АЗС.

Про те, чому Словаччина та Угорщина припинили поставки дизельного пального в Україну та які наслідки це матиме, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на видання НафтоРинок.

Реклама

Читайте також:

Чому Словаччина та Угорщина зупинили поставки пального в Україну

За інформацією джерел, постачання дизеля через ці країни наразі призупинене. Відновлення може відбутися за кілька тижнів або через один–два місяці, залежно від розвитку ситуації.

Словацька компанія Slovnaft оголосила про тимчасове припинення експорту дизеля в Україну та обмеження інших зовнішніх поставок. Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Уряд Словаччини ввів надзвичайний режим в енергетиці та дозволив Slovnaft використати частину стратегічних нафтових запасів у вигляді позики — максимум 250 тис. тонн сировини, чого вистачить приблизно на місяць роботи заводу у мінімальному режимі. Щодня підприємству потрібно близько 7,3–7,5 тис. тонн нафти, щоб підтримувати стабільне виробництво пального.

Фіцо також зазначив, що після зупинки постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" уряд постійно аналізує запаси та альтернативні маршрути разом зі Slovnaft.

Аналогічне рішення ухвалила й Угорщина. Міністр закордонних справ Петер Сіярто повідомив, що експорт дизеля в Україну відновлять лише після відновлення постачань російської нафти через "Дружбу".

Угорська компанія Mol вже попросила уряд виділити 250 тис. тонн сировини зі стратегічних запасів для своїх НПЗ.

Варто зазначити, що з 27 січня 2026 року Угорщина та Словаччина не отримують російську нафту через пошкодження трубопроводу в Україні внаслідок обстрілів.

Які наслідки для України матиме відсутність поставок дизеля з цих держав

За даними "НафтоРинку", угорсько-словацький маршрут забезпечував близько 11% імпорту дизеля в Україну.

Директор "НафтоРинку" Олександр Сіренко зазначив, що українським постачальникам варто було заздалегідь шукати альтернативні маршрути.

"Як можна на четвертому році війни отримувати від країни агресорки сировину і не будувати альтернативних маршрутів", — сказав Сіренко.

Він додав, що зупинка відбулася в період низького попиту, а необхідні обсяги можна швидко замістити іншими шляхами.

Подібну думку висловив і керівник Консалтингова група А-95 Сергій Куюн. За його словами, частка цього маршруту не перевищує 10%, і Україна вже неодноразово обходилася без нього без серйозних проблем.

Куюн додав, що Угорщині доведеться активніше використовувати власні запаси та шукати морські маршрути для імпорту російської нафти через Хорватію, навіть попри небажання Загреба.

Раніше ми писали, що часті відключення світла змушують українців пристосовуватися. На заправках помітили більший попит на пальне через використання генераторів, але це не критично впливає на ринок.

Також ми розповідали, що багато підприємств, закладів і людей користуються генераторами під час перебоїв з електрикою. Для їх роботи потрібне паливо, яке слід зберігати безпечно і відповідно до правил.