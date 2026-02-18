Словакия и Венгрия остановили поставки дизеля в Украину — к чему готовиться водителям

Человек заправляет авто. Фото: УНИАН

Словакия и Венгрия временно остановили поставки дизельного топлива в Украину. Однако эксперты уверяют, что это не приведет к дефициту или резкому росту цен на АЗС.

О том, почему Словакия и Венгрия прекратили поставки дизельного топлива в Украину и какие последствия это будет иметь, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на издание НефтеРынок.

Почему Словакия и Венгрия остановили поставки топлива в Украину

По информации источников, поставки дизеля через эти страны пока приостановлены. Восстановление может произойти через несколько недель или через один-два месяца, в зависимости от развития ситуации.

Словацкая компания Slovnaft объявила о временном прекращении экспорта дизеля в Украину и ограничении других внешних поставок. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Правительство Словакии ввело чрезвычайный режим в энергетике и позволило Slovnaft использовать часть стратегических нефтяных запасов в виде займа — максимум 250 тыс. тонн сырья, чего хватит примерно на месяц работы завода в минимальном режиме. Ежедневно предприятию нужно около 7,3-7,5 тыс. тонн нефти, чтобы поддерживать стабильное производство топлива.

Фицо также отметил, что после остановки поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" правительство постоянно анализирует запасы и альтернативные маршруты вместе со Slovnaft.

Аналогичное решение приняла и Венгрия. Министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что экспорт дизеля в Украину восстановят только после возобновления поставок российской нефти через "Дружбу".

Венгерская компания Mol уже попросила правительство выделить 250 тыс. тонн сырья из стратегических запасов для своих НПЗ.

Стоит отметить, что с 27 января 2026 года Венгрия и Словакия не получают российскую нефть из-за повреждения трубопровода в Украине в результате обстрелов.

Какие последствия для Украины будет иметь отсутствие поставок дизеля из этих государств

По данным "НефтеРынка", венгерско-словацкий маршрут обеспечивал около 11% импорта дизеля в Украину.

Директор "НефтеРынка" Александр Сиренко отметил, что украинским поставщикам стоило заранее искать альтернативные маршруты.

"Как можно на четвертом году войны получать от страны-агрессора сырье и не строить альтернативных маршрутов", — сказал Сиренко.

Он добавил, что остановка произошла в период низкого спроса, а необходимые объемы можно быстро заместить другими путями.

Подобное мнение высказал и руководитель Консалтинговая группа А-95 Сергей Куюн. По его словам, доля этого маршрута не превышает 10%, и Украина уже неоднократно обходилась без него без серьезных проблем.

Куюн добавил, что Венгрии придется активнее использовать собственные запасы и искать морские маршруты для импорта российской нефти через Хорватию, даже несмотря на нежелание Загреба.

