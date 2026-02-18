Видео
Две европейские страны остановили экспорт дизеля в Украину — что известно

Две европейские страны остановили экспорт дизеля в Украину — что известно

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 19:10
Словакия и Венгрия остановили поставки дизеля в Украину — к чему готовиться водителям
Человек заправляет авто. Фото: УНИАН

Словакия и Венгрия временно остановили поставки дизельного топлива в Украину. Однако эксперты уверяют, что это не приведет к дефициту или резкому росту цен на АЗС.

О том, почему Словакия и Венгрия прекратили поставки дизельного топлива в Украину и какие последствия это будет иметь, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на издание НефтеРынок.

Почему Словакия и Венгрия остановили поставки топлива в Украину

По информации источников, поставки дизеля через эти страны пока приостановлены. Восстановление может произойти через несколько недель или через один-два месяца, в зависимости от развития ситуации.

Словацкая компания Slovnaft объявила о временном прекращении экспорта дизеля в Украину и ограничении других внешних поставок. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Правительство Словакии ввело чрезвычайный режим в энергетике и позволило Slovnaft использовать часть стратегических нефтяных запасов в виде займа — максимум 250 тыс. тонн сырья, чего хватит примерно на месяц работы завода в минимальном режиме. Ежедневно предприятию нужно около 7,3-7,5 тыс. тонн нефти, чтобы поддерживать стабильное производство топлива.

Фицо также отметил, что после остановки поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" правительство постоянно анализирует запасы и альтернативные маршруты вместе со Slovnaft.

Аналогичное решение приняла и Венгрия. Министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что экспорт дизеля в Украину восстановят только после возобновления поставок российской нефти через "Дружбу".

Венгерская компания Mol уже попросила правительство выделить 250 тыс. тонн сырья из стратегических запасов для своих НПЗ.

Стоит отметить, что с 27 января 2026 года Венгрия и Словакия не получают российскую нефть из-за повреждения трубопровода в Украине в результате обстрелов.

Какие последствия для Украины будет иметь отсутствие поставок дизеля из этих государств

По данным "НефтеРынка", венгерско-словацкий маршрут обеспечивал около 11% импорта дизеля в Украину.

Директор "НефтеРынка" Александр Сиренко отметил, что украинским поставщикам стоило заранее искать альтернативные маршруты.

"Как можно на четвертом году войны получать от страны-агрессора сырье и не строить альтернативных маршрутов", — сказал Сиренко.

Он добавил, что остановка произошла в период низкого спроса, а необходимые объемы можно быстро заместить другими путями.

Подобное мнение высказал и руководитель Консалтинговая группа А-95 Сергей Куюн. По его словам, доля этого маршрута не превышает 10%, и Украина уже неоднократно обходилась без него без серьезных проблем.

Куюн добавил, что Венгрии придется активнее использовать собственные запасы и искать морские маршруты для импорта российской нефти через Хорватию, даже несмотря на нежелание Загреба.

Ранее мы писали, что частые отключения света заставляют украинцев приспосабливаться. На заправках заметили больший спрос на топливо из-за использования генераторов, но это не критично влияет на рынок.

Также мы рассказывали, что многие предприятия, заведения и люди пользуются генераторами во время перебоев с электричеством. Для их работы требуется топливо, которое следует хранить безопасно и в соответствии с правилами.

Венгрия топливо импорт дизтопливо Словения
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
