Генераторы повышают спрос на топливо — что происходит на АЗС

Мужчина заправляет канистру бензином. Фото: УНИАН

Регулярные отключения света заставляют украинцев адаптироваться к новым обстоятельствам. На автозаправочных станциях начали фиксировать дополнительный спрос на топливо, связанный с активным использованием генераторов. Это реальная тенденция, однако она не является критической для рынка.

О том, что такое генераторный спрос на топливо и как он влияет на рынок в целом, в эфире Ранок.LIVE рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Как использование генераторов повлияло на рынок топлива в Украине

По словам эксперта, очереди на АЗС возникают не из-за паники или искусственного ажиотажа. Причина — в технических моментах.

"Буквально каждый второй минимум заправляет еще и канистру, то есть условно машина просто проводит у колонки больше времени", — отмечает Сергей Куюн.

Из-за этого одно транспортное средство дольше занимает топливную колонку, уменьшается пропускная способность станций и, как следствие, накапливаются очереди. Кроме того, больше времени люди проводят и внутри заправок, что также влияет на общую ситуацию.

Может ли возникнуть дефицит горючего из-за активного использования генераторов

Специалист пояснил, что спрос на топливо для генераторов действительно вырос, но сейчас он составляет около 10% от общего объема рынка. Это заметная доля, однако возможности поставки топлива значительно ее превышают.

В целом структура потребления топлива почти не изменилась. Для генераторов используют как дизель, так и бензин, а возможные колебания в их соотношении остаются в пределах статистической погрешности.

