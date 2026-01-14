Отключения света 14 января — какая ситуация в энергосистеме и где графики не действуют

Отключение света в Киеве. Фото: УНИАН

Атаки России по объектам энергетической инфраструктуры вызвали недостаток света по всей Украине. По состоянию на среду, 14 января, в каждом регионе действуют почасовые отключения электроэнергии. Самая сложная ситуация — в Киеве и области, а также на Полтавщине, Харьковщине и Сумщине, где объявили аварийные обесточивания.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая ситуация со светом в Украине 14 января 2026 года.

Отключения света в Киеве

По информации Минэнерго в Telegram, столичный регион переживает очень сложный период. По всей области операторы систем распределения применяют сетевые ограничения, а графики почасовых отключений, обнародованные ранее, действуют не везде. Ситуация осложняется сильными морозами и последствиями непогоды.

"В Броварском и Бориспольском районах введены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют. Электроснабжение будет восстановлено после стабилизации ситуации. В других районах области действуют графики стабилизационных отключений", — доложили на сайте ДТЭК.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал, что ТЭЦ-5 вряд ли заработает на полную мощность в течение отопительного сезона. Но даже с большим дефицитом удалось пустить питание на все объекты критической инфраструктуры в Киеве.

При этом никаких прогнозов относительно сроков полного восстановления энергопотребления или продолжительности дальнейших отключений специалисты не дают. Аварийно-восстановительные работы происходят круглосуточно, однако и Россия не прекращает атаки на нашу энергетику.

"Ориентировочно ситуация такая: около 3 часов со светом и до 10 — без. Время может меняться, ведь энергосистема работает в аварийных условиях. Дополнительно влияют погода и перегрузка сетей", — констатировали ДТЭК в Telegram.

Что происходит со светом в других областях

Почасовые отключения света применяют по всей Украине, однако расписание и объем отличаются в каждом регионе. Потребители в некоторых областях дольше остаются с электроэнергией, поэтому для получения актуальной информации необходимо следить на графиками, которые публикуют облэнерго на официальных ресурсах.

Черниговская область: из-за неблагоприятных погодных условий были обесточивания во многих населенных пунктах.

Днепропетровская область: в результате ночной атаки без света остались 74 тысячи потребителей. По состоянию на утро численность уменьшилась до более 40 тысяч. В целом действуют стабилизационные графики отключений.

Одесская область: возможны сетевые ограничения — вынужденные аварийные отключения для предупреждения масштабных аварий в результате перегрузки сети.

Хмельницкая область: по распоряжению Укрэнерго пришлось увеличить объем ограничений с 11:00 до 18:00. Прогнозируемая продолжительность отключений в сутки — от 9 до 12 часов.

Сумская область: из-за ракетной атаки и повреждения объектов инфраструктуры в регионе применили аварийные и превентивные отключения. Энергетики напомнили, что очереди по графикам могут не совпадать.

Запорожская область: действуют графики почасовых отключений продолжительностью от 2 до 5 часов.

В то же время мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время оперативного совещания в городском совете озвучил тревожный прогноз. По его словам, необходимо готовиться к возможному полному обесточиванию продолжительностью 24 часа. Тогда температура в домах опустится до критических показателей, и город должен иметь эффективный план действий.

Также отметим, что действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса по всей Украине. Граждан призвали меньше пользоваться бытовыми приборами в пиковые часы, дабы уменьшить нагрузку на энергосистему и помочь сократить продолжительность отключений света.

Супермаркеты вынужденно закрываются

Ранее мы рассказывали, что киевские супермаркеты не способны обеспечить бесперебойную работу, поэтому вынуждены временно закрываться в течение дня или открываться по графикам. Например, в Сільпо пожаловались на выход из строя оборудования из-за низкой температуры и блэкаутов, посоветовав посетителям заранее узнавать, работает ли конкретное заведение.

С супермаркетами Novus аналогичная ситуация. На официальном сайте сети регулярно обновляют информацию об открытии/закрытии конкретного магазина. Там можно узнать адреса заведений, которые точно функционируют в актуальное время. По состоянию на 12:30 в Киеве не работали 13 супермаркетов Novus.

Напомним, из-за недостатка света в Киеве остановился электрический общественный транспорт. Как результат, в столице взлетели цены на такси, ведь резко увеличился спрос на услуги частных перевозчиков.

Также мы писали, что власти Киева не создали децентрализованную систему автономного питания, из-за чего провалили подготовку к потенциальным блэкаутам. Вместо этого отдали приоритет мостам и дорогам.