Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Аварийный режим — что происходит со светом в Киеве и областях

Аварийный режим — что происходит со светом в Киеве и областях

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 13:06
Отключения света 14 января — какая ситуация в энергосистеме и где графики не действуют
Отключение света в Киеве. Фото: УНИАН

Атаки России по объектам энергетической инфраструктуры вызвали недостаток света по всей Украине. По состоянию на среду, 14 января, в каждом регионе действуют почасовые отключения электроэнергии. Самая сложная ситуация — в Киеве и области, а также на Полтавщине, Харьковщине и Сумщине, где объявили аварийные обесточивания.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая ситуация со светом в Украине 14 января 2026 года.

Реклама
Читайте также:

Отключения света в Киеве

По информации Минэнерго в Telegram, столичный регион переживает очень сложный период. По всей области операторы систем распределения применяют сетевые ограничения, а графики почасовых отключений, обнародованные ранее, действуют не везде. Ситуация осложняется сильными морозами и последствиями непогоды.

"В Броварском и Бориспольском районах введены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют. Электроснабжение будет восстановлено после стабилизации ситуации. В других районах области действуют графики стабилизационных отключений", — доложили на сайте ДТЭК.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал, что ТЭЦ-5 вряд ли заработает на полную мощность в течение отопительного сезона. Но даже с большим дефицитом удалось пустить питание на все объекты критической инфраструктуры в Киеве.

При этом никаких прогнозов относительно сроков полного восстановления энергопотребления или продолжительности дальнейших отключений специалисты не дают. Аварийно-восстановительные работы происходят круглосуточно, однако и Россия не прекращает атаки на нашу энергетику.

"Ориентировочно ситуация такая: около 3 часов со светом и до 10 — без. Время может меняться, ведь энергосистема работает в аварийных условиях. Дополнительно влияют погода и перегрузка сетей", — констатировали ДТЭК в Telegram.

Что происходит со светом в других областях

Почасовые отключения света применяют по всей Украине, однако расписание и объем отличаются в каждом регионе. Потребители в некоторых областях дольше остаются с электроэнергией, поэтому для получения актуальной информации необходимо следить на графиками, которые публикуют облэнерго на официальных ресурсах.

  • Черниговская область: из-за неблагоприятных погодных условий были обесточивания во многих населенных пунктах.
  • Днепропетровская область: в результате ночной атаки без света остались 74 тысячи потребителей. По состоянию на утро численность уменьшилась до более 40 тысяч. В целом действуют стабилизационные графики отключений.
  • Одесская область: возможны сетевые ограничения — вынужденные аварийные отключения для предупреждения масштабных аварий в результате перегрузки сети.
  • Хмельницкая область: по распоряжению Укрэнерго пришлось увеличить объем ограничений с 11:00 до 18:00. Прогнозируемая продолжительность отключений в сутки — от 9 до 12 часов.
  • Сумская область: из-за ракетной атаки и повреждения объектов инфраструктуры в регионе применили аварийные и превентивные отключения. Энергетики напомнили, что очереди по графикам могут не совпадать.
  • Запорожская область: действуют графики почасовых отключений продолжительностью от 2 до 5 часов.

В то же время мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время оперативного совещания в городском совете озвучил тревожный прогноз. По его словам, необходимо готовиться к возможному полному обесточиванию продолжительностью 24 часа. Тогда температура в домах опустится до критических показателей, и город должен иметь эффективный план действий.

Также отметим, что действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса по всей Украине. Граждан призвали меньше пользоваться бытовыми приборами в пиковые часы, дабы уменьшить нагрузку на энергосистему и помочь сократить продолжительность отключений света.

Супермаркеты вынужденно закрываются

Ранее мы рассказывали, что киевские супермаркеты не способны обеспечить бесперебойную работу, поэтому вынуждены временно закрываться в течение дня или открываться по графикам. Например, в Сільпо пожаловались на выход из строя оборудования из-за низкой температуры и блэкаутов, посоветовав посетителям заранее узнавать, работает ли конкретное заведение.

С супермаркетами Novus аналогичная ситуация. На официальном сайте сети регулярно обновляют информацию об открытии/закрытии конкретного магазина. Там можно узнать адреса заведений, которые точно функционируют в актуальное время. По состоянию на 12:30 в Киеве не работали 13 супермаркетов Novus.

Напомним, из-за недостатка света в Киеве остановился электрический общественный транспорт. Как результат, в столице взлетели цены на такси, ведь резко увеличился спрос на услуги частных перевозчиков.

Также мы писали, что власти Киева не создали децентрализованную систему автономного питания, из-за чего провалили подготовку к потенциальным блэкаутам. Вместо этого отдали приоритет мостам и дорогам.

Киев отключения света свет блэкаут графики отключений света
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации