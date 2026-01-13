Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Цены на такси в Киеве взлетели — сколько стоит одна поездка

Цены на такси в Киеве взлетели — сколько стоит одна поездка

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 11:13
Службы такси в Киеве резко подняли цены — сколько придется заплатить за поездку
Служба такси. Фото: Новини.LIVE

В Киеве наблюдаются проблемы с общественным транспортом по состоянию на утро, 13 января. Из-за экстренных отключений света временно не курсируют троллейбусы и трамваи, а метро работало с измененными интервалами из-за воздушной тревоги. Как результат, цены на такси ощутимо поднялись.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят услуги такси в Киеве по состоянию на 11:00.

Реклама
Читайте также:

Цены на такси в Киеве

Мы промониторили мобильные приложения нескольких украинских операторов такси и узнали, что происходит с тарифами во вторник, 13 января. Киевляне, которые захотят добраться со станции метро "Левобережная" до Софиевской Борщаговки, должны заплатить от 1 094 грн в Bolt и 914 грн — в Uklon. Если выбрать приоритет, то цены поднимутся более чем на 200 грн.

Цены на такси в Киеве взлетели — сколько стоит одна поездка - фото 1
Цены на такси со станции "Левобережная" до Софиевской Борщаговки. Фото: Новини.LIVE

Со станции "Позняки" до Оболони служба Bolt довезет за 630 грн, Uklon — за 646 грн. Добраться с правого берега столицы на левый и наоборот стало проблематично, когда начались экстренные отключения электроэнергии.

Цены на такси в Киеве взлетели — сколько стоит одна поездка - фото 2
Цены на такси со станции "Позняки" до Оболони. Фото: Новини.LIVE

Также мы проверили стоимость путешествия с Троещины на Виноградарь: стандартный тариф в Bolt находился на уровне 699 грн, зато клиенты Uklon могли сэкономить немного денег и заплатить 472 грн.

Цены на такси в Киеве взлетели — сколько стоит одна поездка - фото 3
Цены на такси с Троещины на Виноградарь. Фото: Новини.LIVE

Согласно информации от Укрэнерго, российские обстрелы обусловили сложную ситуацию в энергосистеме — операторы систем распределения в Киеве и области были вынуждены применить сетевые ограничения 13 января. Иными словами, в столице не действуют ранее опубликованные графики почасовых отключений.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторых пассажиров могут снять с поезда или даже отказать в посадке. Перевозчик имеет такое право в случае сильного алкогольного опьянения пассажира, агрессивного поведения с его стороны, перевозки запрещенных вещей и тому подобное.

Также мы писали, что участники боевых действий могут не платить за проезд в пригородных поездах, пригородном водном транспорте, городском пассажирском транспорте, автобусах пригородных и междугородных маршрутов.

Киев транспорт такси цены услуги
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации