Службы такси в Киеве резко подняли цены — сколько придется заплатить за поездку

Служба такси. Фото: Новини.LIVE

В Киеве наблюдаются проблемы с общественным транспортом по состоянию на утро, 13 января. Из-за экстренных отключений света временно не курсируют троллейбусы и трамваи, а метро работало с измененными интервалами из-за воздушной тревоги. Как результат, цены на такси ощутимо поднялись.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят услуги такси в Киеве по состоянию на 11:00.

Реклама

Читайте также:

Цены на такси в Киеве

Мы промониторили мобильные приложения нескольких украинских операторов такси и узнали, что происходит с тарифами во вторник, 13 января. Киевляне, которые захотят добраться со станции метро "Левобережная" до Софиевской Борщаговки, должны заплатить от 1 094 грн в Bolt и 914 грн — в Uklon. Если выбрать приоритет, то цены поднимутся более чем на 200 грн.

Цены на такси со станции "Левобережная" до Софиевской Борщаговки. Фото: Новини.LIVE

Со станции "Позняки" до Оболони служба Bolt довезет за 630 грн, Uklon — за 646 грн. Добраться с правого берега столицы на левый и наоборот стало проблематично, когда начались экстренные отключения электроэнергии.

Цены на такси со станции "Позняки" до Оболони. Фото: Новини.LIVE

Также мы проверили стоимость путешествия с Троещины на Виноградарь: стандартный тариф в Bolt находился на уровне 699 грн, зато клиенты Uklon могли сэкономить немного денег и заплатить 472 грн.

Цены на такси с Троещины на Виноградарь. Фото: Новини.LIVE

Согласно информации от Укрэнерго, российские обстрелы обусловили сложную ситуацию в энергосистеме — операторы систем распределения в Киеве и области были вынуждены применить сетевые ограничения 13 января. Иными словами, в столице не действуют ранее опубликованные графики почасовых отключений.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторых пассажиров могут снять с поезда или даже отказать в посадке. Перевозчик имеет такое право в случае сильного алкогольного опьянения пассажира, агрессивного поведения с его стороны, перевозки запрещенных вещей и тому подобное.

Также мы писали, что участники боевых действий могут не платить за проезд в пригородных поездах, пригородном водном транспорте, городском пассажирском транспорте, автобусах пригородных и междугородных маршрутов.