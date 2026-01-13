Служби таксі в Києві різко підняли ціни — скільки доведеться заплатити за поїздку

Служба таксі. Фото: Новини.LIVE

В Києві спостерігаються проблеми з громадським транспортом станом на ранок, 13 січня. Через екстрені відключення світла тимчасово не курсують тролейбуси і трамваї, а метро працювало зі зміненими інтервалами через повітряну тривогу. Як результат, ціни на таксі відчутно піднялися.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують послуги таксі в Києві станом на 11:00.

Реклама

Читайте також:

Ціни на таксі в Києві

Ми промоніторили мобільні застосунки кількох українських операторів таксі та дізналися, що відбувається з тарифами у вівторок, 13 січня. Кияни, які захочуть добратися зі станції метро "Лівобережна" до Софіївської Борщагівки, повинні заплатити від 1 094 грн у Bolt та 914 грн — в Uklon. Якщо обрати пріоритет, то ціни піднімуться на понад 200 грн.

Ціни на таксі зі станції "Лівобережна" до Софіївської Борщагівки. Фото: Новини.LIVE

Зі станції "Позняки" до Оболоні служба Bolt довезе за 630 грн, Uklon — за 646 грн. Добратися з правого берега столиці на лівий і навпаки стало проблематично, відколи почалися екстрені відключення електроенергії.

Ціни на таксі зі станції "Позняки" до Оболоні. Фото: Новини.LIVE

Також ми перевірили вартість подорожі з Троєщини на Виноградар: стандартний тариф у Bolt перебував на рівні 699 грн, зате клієнти Uklon могли зекономити трохи грошей і заплатити 472 грн.

Ціни на таксі з Троєщини на Виноградар. Фото: Новини.LIVE

Згідно з інформацією від Укренерго, російські обстріли зумовили складну ситуацію в енергосистемі — оператори систем розподілу у Києві та області були змушені застосувати мережеві обмеження 13 січня. Іншими словами, у столиці не діють раніше опубліковані графіки погодинних відключень.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяких пасажирів можуть зняти з поїзда чи навіть відмовити в посадці. Перевізник має таке право в разі сильного алкогольного сп’яніння пасажира, агресивної поведінки з його боку, перевезення заборонених речей тощо.

Також ми писали, що учасники бойових дій можуть не платити за проїзд у приміських поїздах, приміському водному транспорті, міському пасажирському транспорті, автобусах приміських і міжміських маршрутів.