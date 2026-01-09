Ціни на таксі в Києві різко злетіли — скільки коштує доїхати з лівого берега на правий

Таксі в Києві. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 9 січня росіяни застосували проти України сотні ударних БпЛА, балістичні та крилаті ракети. Основний удар прийшовся на Київ, у результаті чого виникли серйозні перебої з енергопостачанням. Зокрема на лівому березі столиці фіксуються проблеми з громадським транспортом і, традиційно, ціни на послуги таксі різко виросли.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує доїхати на таксі з лівого берега Києва на правий вранці, 9 січня.

Ціни на таксі в Києві

Ми промоніторили мобільні застосунки кількох операторів таксі та дізналися, скільки доведеться заплатити за поїздку станом на 09:30. Щоб добратися зі станції метро "Позняки" до Хрещатика, необхідно віддати щонайменше 718 грн у Bolt та 628 грн — в Uklon.

Ціни на таксі між станціями "Позняки" і "Хрещатик". Фото: Новини.LIVE

Поїздка в Bolt зі станції "Чернігівська" на Хрещатик буде коштувати клієнтам 888 грн мінімум, а користувачам послуг Uklon — 789 грн. Це стандарт-сервіс, за комфорт або бізнес потрібно заплатити трохи більше.

Ціни на таксі між станціями "Чернігівська" та "Хрещатик". Фото: Новини.LIVE

Як працює електротранспорт у Києві

Згідно з повідомленням від Київпастрансу, у столиці на лівому березі не курсує електротранспорт станом на ранок, 9 січня. Для збереження транспортного сполучення на основних напрямках їх замінили автобусами.

Плюс відсутня напруга в контактній мережі на ділянках руху тролейбусів № 1, 11, 12, 14, 15, 38 та 43. Через це фіксували ускладнення поблизу станції метро "Либідська", на бульварі Лесі Українки і проспекті Науки.

Що стосується Київського метрополітену, то поїзди на "червоній" лінії курсують лише між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна". Натомість між станціями "Дніпро" та "Лісова" рух призупинено, оскільки немає електроживлення. На "синій" та "зеленій" лініях метро поїздки відбуваються без змін.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2026 році учасники бойових дій мають право на безплатний проїзд у міському, приміському, міжміському транспорті, поїздах. Для цього достатньо пред’явити посвідчення УБД.

Також ми писали, кого не пускають у Київський метрополітен. Проїзд можливий лише з чинним електронним квитком. Через КПП без турнікетів проходять пільговики, батьки з візками, діти до 7 років і люди з інвалідністю.