Главная Экономика Почти 1000 грн за такси — что происходит с транспортом в Киеве

Почти 1000 грн за такси — что происходит с транспортом в Киеве

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 10:05
Цены на такси в Киеве резко взлетели — сколько стоит доехать с левого берега на правый
Такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 9 января россияне применили против Украины сотни ударных БпЛА, баллистические и крылатые ракеты. Основной удар пришелся по Киеву, в результате чего возникли серьезные перебои с энергоснабжением. В частности на левом берегу столицы фиксируются проблемы с общественным транспортом и, традиционно, цены на услуги такси резко выросли.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит доехать на такси с левого берега Киева на правый утром, 9 января.

Читайте также:

Цены на такси в Киеве

Мы промониторили мобильные приложения нескольких операторов такси и узнали, сколько придется заплатить за поездку по состоянию на 09:30. Чтобы добраться со станции метро "Позняки" до Крещатика, необходимо отдать минимум 718 грн в Bolt и 628 грн — в Uklon.

Почти 1000 грн за такси — что происходит с транспортом в Киеве - фото 1
Цены на такси между станциями "Позняки" и "Крещатик". Фото: Новини.LIVE

Поездка в Bolt со станции "Черниговская" на Крещатик будет стоить клиентам 888 грн минимум, а пользователям услуг Uklon — 789 грн. Это стандарт-сервис, за комфорт или бизнес нужно заплатить немного больше.

Почти 1000 грн за такси — что происходит с транспортом в Киеве - фото 2
Цены на такси между станциями "Черниговская" и "Крещатик". Фото: Новини.LIVE

Как работает электротранспорт в Киеве

Согласно сообщению от Киевпастранса, в столице на левом берегу не курсирует электротранспорт по состоянию на утро, 9 января. Для сохранения транспортного сообщения на основных направлениях их заменили автобусами.

Плюс отсутствует напряжение в контактной сети на участках движения троллейбусов № 1, 11, 12, 14, 15, 38 и 43. Из-за этого фиксировали осложнения вблизи станции метро "Лыбедская", на бульваре Леси Украинки и проспекте Науки.

Что касается Киевского метрополитена, то поезда на "красной" линии курсируют только между станциями "Академгородок" и "Арсенальная". Между станциями "Днепр" и "Лесная" движение приостановлено, поскольку нет электропитания. На "синей" и "зеленой" линиях метро поездки происходят без изменений.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2026 году участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд в городском, пригородном, междугородном транспорте, поездах. Для этого достаточно предъявить удостоверение УБД.

Также мы писали, кого не пускают в Киевский метрополитен. Проезд возможен только с действующим электронным билетом. Через КПП без турникетов проходят льготники, родители с колясками, дети до 7 лет и люди с инвалидностью.

Киев метро такси цены общественный транспорт
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
