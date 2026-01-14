Відключення світла 14 січня — яка ситуація в енергосистемі та де графіки не діють

Відключення світла в Києві. Фото: УНІАН

Атаки Росії по об’єктам енергетичної інфраструктури спричинили нестачу світла по всій Україні. Станом на середу, 14 січня, в кожному регіоні діють погодинні відключення електроенергії. Найскладніша ситуація — у Києві та області, а також на Полтавщині, Харківщині та Сумщині, де оголосили аварійні знеструмлення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка ситуація зі світлом в Україні 14 січня 2026 року.

Відключення світла в Києві

За інформацією Міненерго в Telegram, столичний регіон переживає дуже складний період. По всій області оператори систем розподілу застосовують мережеві обмеження, а графіки погодинних відключень, оприлюднені раніше, діють не всюди. Ситуація ускладнюється сильними морозами і наслідками негоди.

"У Броварському та Бориспільському районах введені екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють. Електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації. В інших районах області діють графіки стабілізаційних відключень", — доповіли на сайті ДТЕК.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів, що ТЕЦ-5 навряд чи запрацює на повну потужність упродовж опалювального сезону. Але навіть з великим дефіцитом вдалося пустити живлення на всі об'єкти критичної інфраструктури в Києві.

Водночас жодних прогнозів щодо термінів повного відновлення енергоспоживання або тривалості подальших відключень фахівці не дають. Аварійно-відновлювальні роботи відбуваються цілодобово, однак і Росія не припиняє атаки на нашу енергетику.

"Орієнтовно ситуація така: близько 3 годин зі світлом і до 10 — без. Час може змінюватися, адже енергосистема працює в аварійних умовах. Додатково впливають погода та перевантаження мереж", — констатували ДТЕК у Telegram.

Що відбувається зі світлом в інших областях

Погодинні відключення світла застосовують по всій Україні, проте розклад та обсяг відрізняються в кожному регіоні. Споживачі в деяких областях довше залишаються з електроенергією, тому для отримання актуальної інформації необхідно стежити на графіками, що публікують обленерго на офіційних ресурсах.

Чернігівська область: через несприятливі погодні умови були знеструмлення в багатьох населених пунктах.

Дніпропетровська область: внаслідок нічної атаки без світла залишилися 74 тисячі споживачів. Станом на ранок чисельність зменшилася до понад 40 тисяч. Загалом діють стабілізаційні графіки відключень.

Одеська область: можливі мережеві обмеження — вимушені аварійні відключення для попередження масштабних аварій внаслідок перевантаження мережі.

Хмельницька область: за розпорядженням Укренерго довелося збільшити обсяг обмежень з 11:00 до 18:00. Прогнозована тривалість відключень на добу — від 9 до 12 годин.

Сумська область: через ракетну атаку і пошкодження об'єктів інфраструктури в регіоні застосували аварійні та превентивні відключення. Енергетики нагадали, що черги за графіками можуть не збігатися.

Запорізька область: діють графіки погодинних відключень тривалістю від 2 до 5 годин.

Водночас мер Івано-Франківська Руслан Марцінків під час оперативної наради в міській раді озвучив тривожний прогноз. За його словами, необхідно готуватися до можливого повного знеструмлення тривалістю 24 години. Тоді температура в будинках опуститься до критичних показників, і місто повинно мати ефективний план дій.

Також зауважимо, що діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу по всій Україні. Громадян закликали менше користуватися побутовими приладами в пікові години, аби зменшити навантаження на енергосистему і допомогти скоротити тривалість вимкнень світла.

Супермаркети вимушено закриваються

Раніше ми розповідали, що київські супермаркети не здатні забезпечити безперебійну роботу, тому вимушені тимчасово закриватися протягом дня або відкриватися за графіками. Наприклад, у Сільпо поскаржилися на вихід з ладу обладнання через низьку температуру і блекаути, порадивши відвідувачам заздалегідь дізнаватися, чи працює конкретний заклад.

З супермаркетами Novus аналогічна ситуація. На офіційному сайті мережі регулярно оновлюють інформацію про відкриття/закриття конкретного магазину. Там можна дізнатися адреси закладів, які точно функціонують в актуальний час. Станом на 12:30 у Києві не працювали 13 супермаркетів Novus.

Нагадаємо, через нестачу світла в Києві зупинився електричний громадський транспорт. Як результат, у столиці злетіли ціни на таксі, адже різко збільшився попит на послуги приватних перевізників.

Також ми писали, що влада Києва не створила децентралізовану систему автономного живлення, через що провалила підготовку до потенційних блекаутів. Натомість там віддали пріоритет мостам і дорогам.