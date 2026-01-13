Відео
Головна Економіка В Києві закрилися деякі супермаркети — що треба знати покупцям

В Києві закрилися деякі супермаркети — що треба знати покупцям

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 12:35
Супермаркети в Києві можуть не працювати — які мережі попередили про закриття
Покупці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Деякі українські супермаркети попередили відвідувачів про можливе тимчасове закриття закладів у зв'язку з відсутністю електроенергії. Не всі магазини можуть працювати у штатному режимі навіть з генераторами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які супермаркети можуть бути закриті в Києві.

Режим роботи Сільпо

Режим роботи Сільпо

Значні проблеми зі світлом почалися після масованого обстрілу Росії у ніч на 9 січня, коли були пошкоджені об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Через кілька днів, у ніч на 13 січня, окупанти знову атакували енергетику Київщини, внаслідок чого у столиці ввели аварійні графіки відключень електроенергії.

Як результат, деякі супермаркети почали закриватися, оскільки обладнання виходило з ладу, а генератори не могли "витягнути" цілий день роботи. В Сільпо попередили, що низька температура і блекаут можуть призвести до тимчасового закриття закладів, однак команди на місцях намагатимуться якнайшвидше все відновити.

"Щоб дізнатися, чи працює конкретний супермаркет — напишіть нам у соцмережах або зателефонуйте на гарячу лінію за номером: 0800 301 707. Ми також можемо підказати адресу найближчого супермаркету, що працює", — зазначили в Сільпо.

Чи працюють супермаркети Novus

Інша популярна мережа повідомила, що внаслідок відключень світла не всі магазини можуть працювати у звичному режимі. Відвідувачів попросили заздалегідь перевіряти актуальний графік роботи на офіційному сайті Novus.

В Києві закрилися деякі супермаркети — що треба знати покупцям - фото 1
Графік роботи супермаркетів Novus у Києві. Фото: скриншот

Наприклад, станом на 13 січня у Києві закриті супермаркети за такими адресами (причина — пропало світло):

  • вулиця Ахматової Анни, 49;
  • проспект Бажана Миколи, 8;
  • проспект Григоренко Петра, 8;
  • Дніпровська набережна, 17-а;
  • вулиця Златоустівська, 48/5 тощо.

Загалом у Києві тимчасово не функціонує Novus у 17-ти локаціях. Значна частина супермаркетів продовжує роботу завдяки генераторами.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на таксі в Києві різко злетіли через проблеми з курсуванням електротранспорту. Пасажирам доводиться платити сотні гривень і навіть понад тисячу, аби добратися до місця призначення.

Також ми писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в українських супермаркетах. Упакований продукт продовжує дорожчати, натомість нефасовані яйця планомірно дешевшають в АТБ і не тільки.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
