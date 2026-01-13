Видео
Главная Экономика В Киеве закрылись некоторые супермаркеты — что нужно знать людям

В Киеве закрылись некоторые супермаркеты — что нужно знать людям

Дата публикации 13 января 2026 12:35
Супермаркеты в Киеве могут не работать — какие сети предупредили о закрытии
Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинские супермаркеты предупредили посетителей о возможном временном закрытии заведений в связи с отсутствием электроэнергии. Не все магазины могут работать в штатном режиме даже с генераторами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие супермаркеты могут быть закрыты в Киеве.

Читайте также:

Режим работы Сільпо

Значительные проблемы со светом начались после массированного обстрела России в ночь на 9 января, когда были повреждены объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Через несколько дней, в ночь на 13 января, оккупанты снова атаковали энергетику Киевщины, в результате чего в столице ввели аварийные графики отключений электроэнергии.

Как результат, некоторые супермаркеты начали закрываться, поскольку оборудование выходило из строя, а генераторы не могли "вытянуть" целый день работы. В Сільпо предупредили, что низкая температура и блэкаут могут привести к временному закрытию заведений, однако команды на местах будут пытаться как можно быстрее все восстановить.

"Чтобы узнать, работает ли конкретный супермаркет — напишите нам в соцсетях или позвоните на горячую линию по номеру: 0800 301 707. Мы тоже можем подсказать адрес ближайшего супермаркета, который работает", — отметили в Сільпо.

Работают ли супермаркеты Novus

Другая популярная сеть сообщила, что в результате отключений света не все магазины могут работать в обычном режиме. Посетителей попросили заранее проверять актуальный график работы на официальном сайте Novus.

В Киеве закрылись некоторые супермаркеты — что нужно знать людям - фото 1
График работы супермаркетов Novus в Киеве. Фото: скриншот

Например, по состоянию на 13 января в Киеве закрыты супермаркеты по таким адресам (причина — пропал свет):

  • улица Ахматовой Анны, 49;
  • проспект Бажана Николая, 8;
  • проспект Григоренко Петра, 8;
  • Днепровская набережная, 17-а;
  • улица Златоустовская, 48/5 и пр.

Всего в Киеве временно не функционирует Novus в 17-ти локациях. Значительная часть супермаркетов продолжает работу благодаря генераторам.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на такси в Киеве резко взлетели из-за проблем с курсированием электротранспорта. Пассажирам приходится платить сотни гривен и даже больше тысячи, чтобы добраться до места назначения.

Также мы писали, что происходит с ценами на куриные яйца в украинских супермаркетах. Упакованный продукт продолжает дорожать, зато нефасованные яйца планомерно дешевеют в АТБ и не только.

Автор:
Елизавета Супивская
Автор:
Елизавета Супивская
