Генератори підвищують попит на пальне — що відбувається на АЗС

Регулярні відключення світла змушують українців адаптуватись до нових обставин. На автозаправних станціях почали фіксувати додатковий попит на пальне, пов’язаний з активним використанням генераторів. Це реальна тенденція, однак вона не є критичною для ринку.

Про те, що таке генераторний попит на пальне та як він впливає на ринок в цілому, в ефірі Ранок.LIVE розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Як використання генераторів вплинуло на ринок пального в Україні

За словами експерта, черги на АЗС виникають не через паніку чи штучний ажіотаж. Причина — у технічних моментах.

"Буквально кожен другий мінімум заправляє ще й каністру, тобто умовно машина просто проводить біля колонки більше часу", — зазначає Сергій Куюн.

Через це один транспортний засіб довше займає паливну колонку, зменшується пропускна здатність станцій і, як наслідок, накопичуються черги. Крім того, більше часу люди проводять і всередині заправок, що також впливає на загальну ситуацію.

Чи може виникнути дефіцит пального через активне використання генераторів

Фахівець пояснив, що попит на пальне для генераторів дійсно зріс, але наразі він становить близько 10% від загального обсягу ринку. Це помітна частка, однак можливості постачання пального значно її перевищують.

Загалом структура споживання пального майже не змінилася. Для генераторів використовують як дизель, так і бензин, а можливі коливання в їх співвідношенні залишаються в межах статистичної похибки.

