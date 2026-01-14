Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка “Генераторний попит” на пальне — що це та як впливає на ринок

“Генераторний попит” на пальне — що це та як впливає на ринок

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 18:10
Генератори підвищують попит на пальне — що відбувається на АЗС
Чоловік заправляє каністру бензином. Фото: УНІАН

Регулярні відключення світла змушують українців адаптуватись до нових обставин. На автозаправних станціях почали фіксувати додатковий попит на пальне, пов’язаний з активним використанням генераторів. Це реальна тенденція, однак вона не є критичною для ринку.

Про те, що таке генераторний попит на пальне та як він впливає на ринок в цілому, в ефірі Ранок.LIVE розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Реклама
Читайте також:

Як використання генераторів вплинуло на ринок пального в Україні

За словами експерта, черги на АЗС виникають не через паніку чи штучний ажіотаж. Причина — у технічних моментах. 

"Буквально кожен другий мінімум заправляє ще й каністру, тобто умовно машина просто проводить біля колонки більше часу", — зазначає Сергій Куюн.

Через це один транспортний засіб довше займає паливну колонку, зменшується пропускна здатність станцій і, як наслідок, накопичуються черги. Крім того, більше часу люди проводять і всередині заправок, що також впливає на загальну ситуацію.

Чи може виникнути дефіцит пального через активне використання генераторів

Фахівець пояснив, що попит на пальне для генераторів дійсно зріс, але наразі він становить близько 10% від загального обсягу ринку. Це помітна частка, однак можливості постачання пального значно її перевищують.

Загалом структура споживання пального майже не змінилася. Для генераторів використовують як дизель, так і бензин, а можливі коливання в їх співвідношенні залишаються в межах статистичної похибки.

Раніше ми писали, що деякі супермаркети в Україні попереджають, що можуть тимчасово не працювати через перебої з електроенергією — навіть наявність генераторів не завжди рятує.

Також ми розповідали, що багато українських компаній підтримують військових. Наприклад, п’ять мереж АЗС надають їм знижки на пальне, їжу в кафе та товари в магазинах.

АЗС паливо генератори ринок пального дефіцит
Юлія Ляхова - Керівниця відділу економічних новин
Автор:
Юлія Ляхова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації