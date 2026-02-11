Запас топлива для генератора — за какой объем могут оштрафовать в 2026 году

Мужчина заправляет генератор. Фото: УНИАН

Из-за регулярных перебоев в электроснабжении многие предприятия, учреждения и обычных граждан пользуются генераторами. Для их работы нужно иметь определенный запас топлива, но хранить его нужно с соблюдением действующих правил.

О том, какой штраф могут получить украинцы из-за топлива для генератора в 2026 году и как этого избежать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Ты же Юрист".

Сколько топлива для генератора можно хранить без документов в 2026 году

На сайте Верховной Рады отмечается, что во время действия военного положения разрешено хранить до 2000 литров топлива на каждом объекте, где установлен генератор, без необходимости оформлять лицензию или другие разрешительные документы.

Важно, чтобы это горючее использовалось только для работы генератора. При этом объем горючего, который уже находится в баке генератора, не учитывается в указанную норму.

Эти правила одинаковы для всех, независимо от формы собственности — и для компаний, и для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Что делать с большими запасами горючего

Если объём горючего превышает 2000 литров, нужно подать декларацию о его хранении. Подача декларации бесплатная, ее необходимо отправить в территориальный орган ГНС.

Форма декларации произвольная, а документ можно подать как в бумажном, так и в электронном виде. Право на хранение горючего возникает сразу после подачи декларации, не нужно ждать ответа или согласования. В декларации обязательно указываются:

Точный адрес расположения емкостей. Данные о субъекте: название компании или ФИО предпринимателя, ЕГРПОУ или РНОКПП, адрес. Технические характеристики: общая вместимость резервуаров и емкостей для горючего.

На сколько могут оштрафовать из-за горючего для генератора

Сумма штрафа за нарушение правил хранения горючего зависит от размера минимальной зарплаты:

Первое нарушение — 4 минимальные зарплаты (в 2026 году — 34 588 грн). Второе нарушение — 8 минимальных зарплат (в 2026 году — 69 176 грн).

Третье и последующие нарушения обойдутся в 85 минимальных зарплат, что в 2026 году составляет 734 995 грн.

Ранее мы писали, что из-за частых отключений электричества большинство украинских заведений питания использует резервные генераторы. Некоторые кафе и рестораны даже начали добавлять к счету клиентов плату за их работу.

Также мы рассказывали, что со 2 февраля 2026 года украинский бизнес может получить государственную энергоподдержку: получить выплаты на генераторы и брать "нулевые" кредиты на энергооборудование. Заявку можно подать онлайн.