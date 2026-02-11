Запас палива для генератора — за який об'єм можуть оштрафувати у 2026 році

Чоловік заправляє генератор. Фото: УНІАН

Через регулярні перебої в електропостачанні багато підприємств, закладів та звичайних громадян користуються генераторами. Для їх роботи потрібно мати певний запас палива, але зберігати його потрібно з дотриманням чинних правил.

Про те, який штраф можуть отримати українці через паливо для генератора у 2026 році та як цього уникнути, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Ти ж Юрист".

Скільки пального для генератора можна зберігати без документів у 2026 році

На сайті Верховної Ради зазначається, що під час дії воєнного стану дозволено зберігати до 2000 літрів пального на кожному об’єкті, де встановлено генератор, без необхідності оформлювати ліцензію або інші дозвільні документи.

Важливо, щоб це пальне використовувалося тільки для роботи генератора. При цьому обсяг пального, який уже знаходиться в баку генератора, не враховується у зазначену норму.

Ці правила однакові для всіх, незалежно від форми власності — і для компаній, і для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Що робити з великими запасами пального

Якщо обсяг пального перевищує 2000 літрів, потрібно подати декларацію про його зберігання. Подача декларації безплатна, її необхідно надіслати до територіального органу ДПС.

Форма декларації довільна, а документ можна подати як у паперовому, так і в електронному вигляді. Право на зберігання пального виникає відразу після подачі декларації, не потрібно чекати відповіді чи погодження. У декларації обов’язково вказуються:

Точна адреса розташування ємностей. Дані про суб’єкта: назва компанії або ПІБ підприємця, ЄДРПОУ або РНОКПП, адреса. Технічні характеристики: загальна місткість резервуарів і ємностей для пального.

На скільки можуть оштрафувати через пальне для генератора

Сума штрафу за порушення правил зберігання пального залежить від розміру мінімальної зарплати:

Перше порушення — 4 мінімальні зарплати (у 2026 році — 34 588 грн). Друге порушення — 8 мінімальних зарплат (у 2026 році — 69 176 грн).

Третє та наступні порушення обійдуться у 85 мінімальних зарплат, що у 2026 році становить 734 995 грн.

Раніше ми писали, що через часті відключення електрики більшість українських закладів харчування використовує резервні генератори. Деякі кафе та ресторани навіть почали додавати до рахунку клієнтів плату за їхню роботу.

Також ми розповідали, що з 2 лютого 2026 року український бізнес може отримати державну енергопідтримку: отримати виплати на генератори та брати "нульові" кредити на енергообладнання. Заявку можна подати онлайн.