Генератор сусіда під вікном — що робити українцям, якщо шум заважає

Генератор біля будинку. Фото: Новини.LIVE

Через періодичні відключення електроенергії мешканці багатоквартирних будинків та комерція вимушені все частіше вмикати бензинові генератори. Але використовувати їх можна лише згідно з правилами, щоб не порушувати спокій та права сусідів.

Про те, які норми шуму діють на прибудинковій території та що робити, якщо генератор сусіда заважає, журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.

Реклама

Читайте також:

Які норми шуму дозволені в Україні

Він нагадав, що в Україні досі діють норми ДСН 3077-84. Вони встановлюють такі межі шуму:

Вдень (з 08:00 до 22:00) — не більше 55 дБ у житлових приміщеннях і приблизно 70 дБ на прибудинковій території. Уночі (з 22:00 до 08:00) — до 45 дБ у приміщеннях та до 60 дБ зовні.

За словами Козляка, більшість бензинових генераторів створюють шум у межах 75–95 дБ, що значно перевищує встановлені норми. Тому їх використання у щільній забудові майже завжди призводить до порушення правил тиші, особливо ввечері та вночі.

"Цим можуть скористатися недоброзичливці, щоб поскаржитися, і ви, в результаті, отримаєте штраф", — зазначає експерт.

Що робити, якщо сусідський генератор заважає

Юрист пояснює, що є кілька способів розв'язати проблему. Найперше варто спробувати поговорити з власником генератора — інколи люди просто не знають, що пристрій занадто гучний або встановлений надто близько до вікон інших квартир.

Якщо розмова не допомогла, можна звернутися до керуючої компанії або ОСББ. Адміністрація будинку має право вимагати дотримання правил благоустрою та норм безпечної експлуатації обладнання, тому може вплинути на порушника.

У випадку, коли й ці заходи не дають результату, можна викликати поліцію. Якщо шум перевищує законодавчі норми, правоохоронці мають право скласти адміністративний протокол за порушення тиші.

"Якщо генератор встановлений у небезпечній зоні — на балконі, у коридорі, біля газових комунікацій, то рятувальники можуть заборонити експлуатацію та накласти штрафні санкції", — наголосив Козляк.

Юрист також радить фіксувати порушення. Для цього можна записати рівень шуму за допомогою мобільного додатку, зняти відео та, за можливості, залучити свідків. Такі матеріали знадобляться у разі подання скарги або звернення до поліції.

Раніше ми писали, що через довгі вимкнення світла українці знову збирають запаси їжі. Проте не всі продукти можна тримати без холодильника.

Також ми розповідали, що коли світло зникає все частіше й надовго, багато людей користуються генераторами. Вони забезпечують мінімальний комфорт — світло, тепло та роботу техніки. Але юристи попереджають: генератор є небезпечним обладнанням і неправильне його використання може призвести до серйозних проблем.