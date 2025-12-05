Генератор у дворі багатоповерхівки — що заборонено робити власнику

Генератор біля кав'ярні. Фото: УНІАН

Регулярні відключення світла змушують пристосовуватись як людей, так і бізнес. Зараз уже нікого не здивує гул генератора біля багатоповерхівки. Але в умовах щільної забудови їх використання має певні обмеження, якими часто нехтують власники магазинів та кав'ярень.

Про те, чи можна запускати генератори на території житлових комплексів та коли це робити категорично заборонено, в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн відповів юрист Олег Козляк.

Коли запуск генератора у житловому комплексі заборонено

За його словами, у багатоквартирних будинках діють місцеві правила благоустрою та норми ДБН, які обмежують використання шумного і потенційно небезпечного обладнання.

Зокрема, запуск генератора на балконі, у квартирі або в будь-якому закритому приміщенні суворо заборонений через високий ризик отруєння чадним газом або виникнення пожежі.

Як має бути розміщений генератор

"Окремі житлові комплекси мають внутрішні правила, які можуть взагалі забороняти генератори у дворах, окрім резервних, встановлених керуючою компанією", — зазначає Олег Козляк.

Експерт також підкреслив, що існують чіткі обмеження щодо місць та умов, у яких генератори не можна використовувати. Загалом це заборонено, якщо:

вихлопні гази можуть потрапити у житлові приміщення;

пристрій працює всередині будівлі або у спільних зонах;

відстань до вікон, дверей або входів менша за рекомендовані 6 метрів.

Також генератор не може бути встановлений у місцях, де його робота порушує правила безпеки. Це стосується дитячих майданчиків, проходів, евакуаційних шляхів тощо.

