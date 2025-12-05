Генератор во дворе многоэтажки — что запрещено делать владельцу

Генератор возле кафе. Фото: УНИАН

Регулярные отключения света заставляют приспосабливаться как людей, так и бизнес. Сейчас уже никого не удивит гул генератора возле многоэтажки. Но в условиях плотной застройки их использование имеет определенные ограничения, которыми часто пренебрегают владельцы магазинов и кафе.

О том, можно ли запускать генераторы на территории жилых комплексов и когда это делать категорически запрещено, в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн ответил юрист Олег Козляк.

Когда запуск генератора в жилом комплексе запрещен

По его словам, в многоквартирных домах действуют местные правила благоустройства и нормы ГСН, которые ограничивают использование шумного и потенциально опасного оборудования.

В частности, запуск генератора на балконе, в квартире или в любом закрытом помещении строго запрещен из-за высокого риска отравления угарным газом или возникновения пожара.

Как должен быть размещен генератор

"Отдельные жилые комплексы имеют внутренние правила, которые могут вообще запрещать генераторы во дворах, кроме резервных, установленных управляющей компанией", — отмечает Олег Козляк.

Эксперт также подчеркнул, что существуют четкие ограничения относительно мест и условий, в которых генераторы нельзя использовать. В целом это запрещено, если:

выхлопные газы могут попасть в жилые помещения;

устройство работает внутри здания или в общих зонах;

расстояние до окон, дверей или входов меньше рекомендованных 6 метров.

Также генератор не может быть установлен в местах, где его работа нарушает правила безопасности. Это касается детских площадок, проходов, эвакуационных путей и тому подобное.

