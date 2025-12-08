Видео
Главная Экономика Что делать, если соседский генератор не дает спать

Что делать, если соседский генератор не дает спать

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 12:10
Генератор соседа под окном — что делать украинцам, если шум мешает
Генератор возле дома. Фото: Новини.LIVE

Из-за периодических отключений электроэнергии жители многоквартирных домов и коммерция вынуждены все чаще включать бензиновые генераторы. Но использовать их можно только согласно правилам, чтобы не нарушать покой и права соседей.

О том, какие нормы шума действуют на придомовой территории и что делать, если генератор соседа мешает, журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Какие нормы шума разрешены в Украине

Он напомнил, что в Украине до сих пор действуют нормы ГСН 3077-84. Они устанавливают такие пределы шума:

  1. Днем (с 08:00 до 22:00) — не более 55 дБ в жилых помещениях и примерно 70 дБ на придомовой территории.
  2. Ночью (с 22:00 до 08:00) — до 45 дБ в помещениях и до 60 дБ снаружи.

По словам Козляка, большинство бензиновых генераторов создают шум в пределах 75-95 дБ, что значительно превышает установленные нормы. Поэтому их использование в плотной застройке почти всегда приводит к нарушению правил тишины, особенно вечером и ночью.

"Этим могут воспользоваться недоброжелатели, чтобы пожаловаться, и вы, в результате, получите штраф", — отмечает эксперт.

Что делать, если соседский генератор мешает

Юрист объясняет, что есть несколько способов решить проблему. Прежде всего стоит попробовать поговорить с владельцем генератора — иногда люди просто не знают, что устройство слишком громкое или установлено слишком близко к окнам других квартир.

Если разговор не помог, можно обратиться в управляющую компанию или ОСМД. Администрация дома имеет право требовать соблюдения правил благоустройства и норм безопасной эксплуатации оборудования, поэтому может повлиять на нарушителя.

В случае, когда и эти меры не дают результата, можно вызвать полицию. Если шум превышает законодательные нормы, правоохранители имеют право составить административный протокол за нарушение тишины.

"Если генератор установлен в опасной зоне — на балконе, в коридоре, возле газовых коммуникаций, то спасатели могут запретить эксплуатацию и наложить штрафные санкции", — отметил Козляк.

Юрист также советует фиксировать нарушения. Для этого можно записать уровень шума с помощью мобильного приложения, снять видео и, по возможности, привлечь свидетелей. Такие материалы понадобятся в случае подачи жалобы или обращения в полицию.

Ранее мы писали, что из-за долгих отключений света украинцы снова собирают запасы еды. Однако не все продукты можно держать без холодильника.

Также мы рассказывали, что когда свет исчезает все чаще и надолго, многие люди пользуются генераторами. Они обеспечивают минимальный комфорт — свет, тепло и работу техники. Но юристы предупреждают: генератор является опасным оборудованием и неправильное его использование может привести к серьезным проблемам.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
