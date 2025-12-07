Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Отключение света — кого могут оштрафовать из-за генератора

Отключение света — кого могут оштрафовать из-за генератора

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 19:15
Запуск генератора во время отключений света — за что можно получить штраф
Генераторы на улице. Фото: Новини.LIVE

Из-за частых и длительных отключений света все больше украинцев пользуются генераторами. Устройство действительно помогает обеспечить освещение, тепло и работу необходимой техники. Но юристы напоминают, что генератор — это оборудование с повышенной опасностью, и неправильное его использование может иметь серьезные последствия.

О том, почему и на сколько могут оштрафовать украинцы из-за генератора, в разговоре с журналисткой Новини.LIVE Настей Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Реклама
Читайте также:

Где запрещено запускать генератор

По словам эксперта, в многоквартирных домах действуют местные правила благоустройства и строительные нормы, которые ограничивают использование шумной или потенциально опасной техники.

Поэтому устанавливать или запускать генератор на балконе, в квартире или любом закрытом пространстве категорически запрещено. Это может привести к пожару или отравлению угарным газом.

Какие штрафы грозят украинцам из-за генераторов

Козляк пояснил, что нарушение правил пользования генераторами может подпадать под несколько статей КУоАП:

  1. Нарушение правил благоустройства: штраф от 340 до 1 700 грн.
  2. Нарушение тишины (ст. 182 КУоАП): штраф от 850 до 2 550 грн, повторное нарушение — до 5 100 грн.
  3. Нарушение пожарной безопасности (ст. 175 КУоАП): штраф от 510 до 1 700 грн, для должностных лиц — до 3 400 грн.

"В случае установки генератора внутри дома или при создании опасности для жизни и здоровья жителей возможно дополнительное реагирование ГСЧС и полиции, вплоть до принудительного прекращения работы устройства", — добавил юрист.

Кроме того, некоторые жилые комплексы имеют свои внутренние правила, которые могут полностью запрещать использование генераторов на придомовой территории.

Ранее мы писали, что регулярные отключения электричества заставляют приспосабливаться и людей, и бизнес. Шум генераторов возле домов уже никого не удивляет, хотя в густой застройке их часто используют с нарушениями правил.

Также мы рассказывали, что если зимой из-за обстрелов снова будут большие проблемы с электроснабжением, стоит ожидать подорожания базовых товаров. Даже короткие перебои со светом могут вызвать дефицит — как в прошлом году, когда батарейки, павербанки и свечи раскупались за считанные часы.

штрафы нарушения генераторы отключения света графики отключений света
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации