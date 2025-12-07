Запуск генератора во время отключений света — за что можно получить штраф

Генераторы на улице. Фото: Новини.LIVE

Из-за частых и длительных отключений света все больше украинцев пользуются генераторами. Устройство действительно помогает обеспечить освещение, тепло и работу необходимой техники. Но юристы напоминают, что генератор — это оборудование с повышенной опасностью, и неправильное его использование может иметь серьезные последствия.

О том, почему и на сколько могут оштрафовать украинцы из-за генератора, в разговоре с журналисткой Новини.LIVE Настей Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Реклама

Читайте также:

Где запрещено запускать генератор

По словам эксперта, в многоквартирных домах действуют местные правила благоустройства и строительные нормы, которые ограничивают использование шумной или потенциально опасной техники.

Поэтому устанавливать или запускать генератор на балконе, в квартире или любом закрытом пространстве категорически запрещено. Это может привести к пожару или отравлению угарным газом.

Какие штрафы грозят украинцам из-за генераторов

Козляк пояснил, что нарушение правил пользования генераторами может подпадать под несколько статей КУоАП:

Нарушение правил благоустройства: штраф от 340 до 1 700 грн. Нарушение тишины (ст. 182 КУоАП): штраф от 850 до 2 550 грн, повторное нарушение — до 5 100 грн. Нарушение пожарной безопасности (ст. 175 КУоАП): штраф от 510 до 1 700 грн, для должностных лиц — до 3 400 грн.

"В случае установки генератора внутри дома или при создании опасности для жизни и здоровья жителей возможно дополнительное реагирование ГСЧС и полиции, вплоть до принудительного прекращения работы устройства", — добавил юрист.

Кроме того, некоторые жилые комплексы имеют свои внутренние правила, которые могут полностью запрещать использование генераторов на придомовой территории.

Ранее мы писали, что регулярные отключения электричества заставляют приспосабливаться и людей, и бизнес. Шум генераторов возле домов уже никого не удивляет, хотя в густой застройке их часто используют с нарушениями правил.

Также мы рассказывали, что если зимой из-за обстрелов снова будут большие проблемы с электроснабжением, стоит ожидать подорожания базовых товаров. Даже короткие перебои со светом могут вызвать дефицит — как в прошлом году, когда батарейки, павербанки и свечи раскупались за считанные часы.